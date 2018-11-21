В московском аэропорту «Шереметьево» самолет сбил насмерть человека

Тело погибшего во время взлета самолета, следовавшего по рейсу Москва-Афины, было обнаружено на взлетной полосе. На стойках шасси самолета, после посадки в Афинах обнаружены «следы биологического происхождения».

В московском аэропорту «Шереметьево» самолет Boeing 737 при вылете сбил человека. Самолет успешно приземлился в аэропорту Афин, сообщает российское агентство «Интерфакс».

Сотрудники полиции и наземных служб осмотрели самолет после приземления и «зафиксировали на стойках шасси следы биологического происхождения».

На фюзеляже самолета обнаружены отверстия, лайнер времено снят с полетов.

Инцидент произошел вечером во вторник, 20 ноября. На взлетно-посадочной полосе обнаружили тело мужчины. Установлено, что погибший — 25-летний гражданин Армении Альберт Йепремян, депортированный из Испании. При перелете в Москву, где у него была пересадка, мужчина устроил дебош. Предполагается, что он сбежал из перронного автобуса перед посадкой на рейс в Ереван.

Напомним, компания Boeing предупредила пилотов о том, что самолеты нового поколения МАХ могут самопроизвольно уходить в пикирование при сбоях электроники.

«Интерфакс»