Украина призывает реформировать Совбез ООН

По мнению Украины в нынешнем состоянии Совбез ООН не способен дать гарантии мира и безопасности.
Советник Постоянного представительства Украины при ООН Эдуард Фесько подчеркнул, что Совет Безопасности ООН должен быть по-настоящему реформирован, поскольку в нынешних условиях не может гарантировать мир и безопасность в современных конфликтах. Он заявил об этом во время выступления на заседанни Генассамблеи ООН во вторник, передает «Укринформ».
«Очевидно для всех, что Совет Безопасности в его нынешнем виде плохо подходит для эффективного решения проблем XXI века», – отметил дипломат.
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«Пока ООН откладывает реформу Совбеза, гибнут люди просто потому, что нынешний Совет бессилен помочь им», – подчеркнул Фресько.
По его словам, опыт членства Украины в Совбезе ООН в 2016-2017 годах «только укрепил нашу уверенность, что без настоящей реформы Совет будет обречен потерять свои актуальность и позиции» в более широком международном контексте.
«Перед началом нового раунда консультаций в формате межправительственных переговоров Украина в очередной раз заявляет о своей открытости для обсуждения всех прогрессивных вариантов и новых подходов реформы СБ ООН, направленных на рационализацию и результат», – отметил дипломат.
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Фресько подчеркнул, что Украина акцентирует внимание на 2 аспектах – представительство в Восточноевропейской региональной группе и необходимость пересмотра роли вето в работе Совбеза.
«Когда постоянный член Совбеза является участником конфликта, в отношении которого СБ намерен принять решение, право вето становится прямой помехой и препятствием для того, чтобы Совет выполнил свою главную миссию для поддержания международного мира и безопасности», – заявил советник представительства Украины при ООН.