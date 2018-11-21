Обнаружено смещение Керченского моста

Смещение незаконно построенного Россией моста через Керченский пролив было обнаружено при анализе фотоснимков со спутников.
Незаконно построенный РФ Керченский мост смещается – об этом свидетельствуют результаты космической съемки. Зафиксировано несколько критических участков. Министерство по вопросам временно оккупированном территорий и внутренне перемещенных лиц сообщает об этом в Facebook.
«Такие выводы сделаны на основе интерферометрического метода обработки данных космических снимков, сделанных из стороны временно оккупированного Крымского полуострова и острова Тузла», – говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что зафиксировано несколько критических участков – в районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова фиксируются объекты с вертикальными смещениями со скоростью от 89 миллиметров (проседание) до 52 миллиметров в год (поднятие).
Кроме этого, в центральной части моста фиксируется поднятие арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 миллиметров в год.
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Опубліковано Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Вівторок, 20 листопад 2018 р.
Отмечается, что арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 миллиметров в год.
На территории острова Тузла наблюдается две опасных участка: часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 миллиметров в год, а объекты рядом с участком моста проседают со скоростью до 83 миллиметров в год.
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По оценкам специалистов, обнаруженные вертикальные смещения арок моста свидетельствуют о нестабильности морского дна в местах установки опор и имеют негативное влияние на акваторию Черного моря.
В МинТОТ подчеркивают, что обнаруженные смещения могут нести угрозу жизни и здоровью людей.
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«Сложные погодные условия, особенно в зимний период в сейсмически нестабильном районе, могут усилить дестабилизирующие факторы влияния на устойчивость Керченского моста», – говорится в заявлении.
Как сообщалось, 4 октября при монтаже фрагмент строящейся железнодорожной части керченского моста съехал в воду.
15 мая власти России досрочно и торжественно открыли так называемый керченский мост из России в аннексированный Крым. Президент РФ Владимир Путин за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше чем за четверть часа, сообщили российские СМИ.
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16 мая открыли автомобильное движение по этому мосту. В следующем году планируется запустить железнодорожный транспорт.
Россия аннексировала Крым в феврале-марте 2014 года, а затем начала строить мост из Краснодарского края РФ, чтобы иметь сухопутный путь к полуострову.
Украина будет судиться с Россией за убытки портов из-за Керченского моста.