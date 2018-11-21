Интерпол выбрал своего нового президента

Кандидатура россиянина Прокопчука была отклонена на голосовании, выбран представитель другой страны.

Генассамблея Интерпола сегодня в Дубае проголосовала за назначение нового главы ведомства, сообщает «BBC».

Международное ведомство возглавил представитель Южной Кореи Ким Чон Ян, ранее исполняющий обязанности глав агентсва.

Кандидатура россиянина Александра Прокопчука, таким образом, была отклонена.

Президентом Інтерполу обрано представника Южної Кореї.!!!!!! Кандидатура Росії відхилено. Ця битва виграна. Дякую усім!! Слава Україні! pic.twitter.com/EyW4JQBSgA — Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 21, 2018

Министр МВД Украины Арсен Аваков поприветствовал назначение южнокорейца сообщением в Твиттере: «Эта битва выиграна! Спасибо всем! Слава Украине!»

Ранее Литва предупредила, что выйдет из Интерпола, если его возглавит представитель РФ Александр Прокопчук. Кроме того, несколько сенаторов США призвали не назначать российского генерала главой Интерпола. «Это все равно, что лису сделать ответственной за курятник», – говорится в их заявлении.

Необходимость выбрать нового кандидата на пост президента Интерпола возникла после скандального исчезновения предшественника, Мэн Хунвея, во время его путешествия в Китай.

29 сентября он отбыл из Франции в Китай и с тех пор не выходил на связь, после чего прокуратура Лиона инициировала расследование в связи с его исчезновением.

7 октября власти Китая сообщили о задержании 64-летнего Мэн Хунвея по подозрению в нарушении закона, а министерство общественной безопасности КНР заявило, что экс-глава Интерпола подозревается во взяточничестве и других преступлениях.

«BBC»