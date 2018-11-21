Развяжет ли Интерпол руки России? О выбор президента организации

Назначение главой международного органа россиянина Александра Прокопчука стало бы «абсурдом в стиле Кафки».

Накануне решающего голосования, после которого возглавить Интерпол может россиянин, причастный к многочисленным политическим преследованиям, РФ выдвинула новые обвинения против одного из самых непримиримых критиков Кремля. Уильям (Билл) Браудер инициировал первый американский закон Магнитского, что наказал российских нарушителей прав человека и неутомимо лоббирует внедрение подобных законов в других странах, пишет на страницах сайта «The Kharkiv Human Rights Protection Group» («KHPG») правозащитница Галя Койнаш, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

Успехи Браудера прямо нанесли ущерб приспешникам российского президента Владимира Путина, который имеет огромные скрытые состояние на оффшорных счетах, что в результате привело к тому, что против инициатора выдвинули ряд абсурдных обвинений в России. Те из них, что анонсированны 19 ноября, такие же гротескные, как и посмертные обвинения против самого Магнитского. Российский инвестиционный комитет заявляет, что это не работники тюрьмы, которые били и пытали юриста и обличителя Сергея Магнитского, привели к его смерти, а может сам Браудер, на которого работал молодой россиянин.

TAAS сообщают, что российский генеральный прокурор имеет новую информацию о преступной деятельности фонда Hermitage Capital в России, и новые уголовные производства касаются создания «преступного сообщества». Возможно, как говорится в сообщении, «Браудер причастен к смерти своих партнеров, включая юриста Сергея Магнитского».

Генпрокуратура заявляет, что нашла «доказательства» того, что четверо из приспешников Браудера, включая Магнитского, умерли насильственной смертью, и что эти смерти были выгодными для Браудера.

Ни одна из смертей, очевидно, не ведет на след Браудера, особенно история Магнитского, погибшего в российском СИЗО 16 ноября 2009.

Впрочем, это не помешало «следственному комитету» и генпрокурору выдвинуть «версию», что все те смерти стали результатом «использования различных химических веществ, содержащих в себе долю алюминия, что спровоцировало развитие у них острой печеночной недостаточности, и таким образом была инсценированная картина естественной смерти».

Трудно понять, кого можно убедить таким нонсенсом, когда даже TAAS вспоминают, что один из мужчин погиб, выпав из окна. В случае с Магнитским несколько западных правительств, включая Госдепартамент США, расследовали обстоятельства его смерти в полицейском изоляторе и нашли достаточно убедительных доказательств, чтобы наложить санкции на российских чиновников.

Выдвинутый мотив также сюрреалистичный. Представитель Генпрокуратуры заявил, что «получив от Магнитского фальшивую информацию, которая имела провокационный характер, именно Браудер был больше всех заинтересован в смерти Магнитского».

В ответ Браудер назвал этот новый шаг «чрезвычайно сильной эмоциональной реакцией» российского президента Владимира Путина на закон Магнитского». Браудер указал на то, что 20 ноября члены ЕС встретятся в Гааге, чтобы обсудить их версию закона Магнитского. То же самое наблюдалось, как говорит Браудер, когда закон продвигали в США: «Россия обратилась в Интерпол». То же самое в случае с Канадой: «Россия обратилась в Интерпол».

Браудер говорит, что Россия на пороге седьмой попытки задействовать Интерпол, чтобы доставить его в Россию. Ранее в этом году он был временно задержан во время пребывания в Испании, хотя и быстро был освобожден, подчеркнув, что отныне будет убеждаться в том, что путешествует только по странам, где уважают верховенство закона.

На самом деле до сих пор Интерпол отклонял шесть запросов России на арест Браудера как политически мотивированные.

По меньшей мере некоторые из этих запросов были сделаны во время того, как главой российского отделения Интерпола был Александр Прокопчук. А сейчас он один из всего двух кандидатов на важных выборах нового главы Интерпола, которые состоятся 21 ноября.

Браудер сказал, что назначение Прокопчука было бы «абсурдом в стиле Кафки» и серьезно подорвало бы легитимность Интепола.

Его взгляд на это имеет широкий отклик, и крайне важно, чтобы в преддверии завтрашней встречи аргументы против назначения русского главного полицейского, ответственного за бесчисленные неправомерные «красные циркуляры», приняли во внимание делегаты всех стран.

Как писали ранее, Интерпол уже использовали для многих политически мотивированных преследований российских граждан под прикрытием обвинений в «терроризме», надлежащее расследование чего Интерпол провалил. Назначение того, кто столь часто злоупотреблял системой поиска реальных преступников, даст карт-бланш России и другим жестоким режимам, и может полностью привести даже к исключению из этого международного органа многих стран, включая Украину.

Галя Койнаш, «KHPG»