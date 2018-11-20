В Смоленской области совершила самоубийство девочка, написавшая письмо Путину

Девочка-подросток жаловалась на низкие доходы семьи и травлю в школе. Она была инвалидом по зрению.

В городе Сафоново Смоленской области покончила с собой 14-летняя девочка, пожаловавшаяся Владимиру Путину на низкую зарплату своей мамы. По данным «Смоленской народной газеты», подросток также жаловалась на травлю в школе.

Она была инвалидом по зрению, одноклассники дразнили ее «циклопом». На ее странице в социальной сети незадолго до гибели появился статус «Почему вы все такие злые?».

«Смоленская народная газета» сообщает, что мать 14-летней девочки, а называется только имя погибшей – Наташа, работала санитаркой в местной больнице. После того, как дочь написала письмо на имя Владимира Путина и отправила его на адрес администрации президента, ее вызвали к начальству и «отругали». Как пишет газета, «скорее всего, это и стало для ребенка большим ударом».

По неподтвержденной информации при погибшей была найдена предсмертная записка, в которой она просит никого в своей смерти не винить.

Дошло ли ее письмо до президента России – неизвестно.

«Смоленская народная газета»