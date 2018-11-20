Украина проверяет информацию о пребывании в Крыму сына премьер-министра Чехии

В следствии коррупционного скандала в Чехии стало известно о пребывании в Крыму сына премьер-министра Чехии, теперь ему грозит уголовное преследование в Украине.

Официальный Киев изучает информацию о поездке в аннексированный Крым сына премьер-министра Чехии Андрея Бабиш-младшего. «Крым.Реалии» сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

«Сейчас соответствующие службы Украины изучают вопрос пребывания сына премьер-министра Бабиша в Крыму и проверяют информацию, опубликованную в СМИ», – сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что Чехия поддерживает территориальную целостность Украины.

«Мы благодарны за официальную позицию Чешской Республики, которая заключается в поддержке территориальной целостности Украины и непризнании оккупации Россией части суверенной территории нашего государства – Автономной Республики Крым», – добавили в МИД.

В пятницу, 23 ноября, в Чехии пройдет голосование за недоверие правительству Бабиша. Оно инициировано оппозицией после появления видеозаписи, на которой его сын Андрей заявил, что в прошлом году отец распорядился насильно вывезти его в аннексированный Крым, чтобы скрыть от коррупционного расследования.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле «Гнезда аиста» о махинациях со средствами ЕС.

Сын чешского премьера прибыл в Крым в обход украинского законодательства через Москву. После незаконного въезда в Крым по российской визе он, по информации СМИ, также ездил на материковую Украину в Кривой Рог.

Сыну премьер-министра Чехии Андрею Бабишу-младшему грозит запрет на въезд в Украину и штраф за незаконное пересечение границы.

«Крым.Реалии»