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Новости

Порошенко встретился с поддерживающим автокефалию митрополитом московского клира Софронием

Пресс-служба президента Украины
20 ноября 2018

Архиепископ, отстаивающий позиции автокефлии в среде московского клира, не смог попасть на встречу с президентом в Киеве в «Украинском доме».

Президент Петр Порошенко встретился с митрополитом Черкасским и Каневским Софронием (Дмитруком) из Украинской православной церкви Московского патриархата, который поддерживает автокефалию и намерен пойти на объединительный собор, сообщила пресс-служба президента.

«Хочу обратиться к пресвятым отцам. Отдельно хотел бы обратиться к владыке Софронию. Мы с вами вчера расстались после полуночи, а вы уже сегодня тут. Хотел поблагодарить вас за очень содержательный, искренний, наставнический разговор искреннего и верующего человека, который очень любит Украину и смотрит в будущее украинской церкви, украинской поместной автокефальной православной церкви», – заявил Порошенко во время представления нового главы Черкасской ОГА.

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13 ноября Порошенко встречался в Киеве с митрополитом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром (Драбинко), митрополитом Винницким и Барским Симеоном (Шостацким) и архиепископом Новокаховским и Геническим Филаретом (Зверевым). Первые два поддерживают автокефалию, последний – нет.

Софроний тоже хотел встретиться с Порошенко, но, как он рассказал в интервью «BBC», слишком устал после собора.

Напомним, 27-29 ноября в Стамбуле будет проходить заседание синода Вселенского патриархата, на котором должны выбрать дату объединительного собора украинских православных церквей.

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11 октября синод Вселенского патриархата снял анафему с предстоятелей УПЦ КП Филарета и УАПЦ Макария, а также принял решение прекратить действие указа 1686 года о разрешении на рукоположение киевского митрополита Московским патриархом, которое в России считают передачей канонической территории Украины.

Решения Синода открывают дорогу для предоставления Томоса об автокефалии после объединительного собора УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП.

Пресс-служба президента Украины

Tags: автокефалия УПЦ, Варфоломей, Кирилл, митрополит Софроний, Общество, Петр Порошенко, политика, Россия, РПЦ, Украина, УПЦ, Филарет

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