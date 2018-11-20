Хорошо, что пророссийские силы в Украине ссорятся, – Портников

Исключение бывшего главы фракции «Оппозиционного блока» Юрия Бойко и бывшего главы администрации Януковича Сергея Левочкина из их родной фракции может вызвать недоумение.

До выборов – и президентских, и парламентских – остались уже не годы, а месяцы, а фракция реваншистов разбрасывается своими ведущими членами. Что, на самом деле, – пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников, – отличает тех, кто исключен от тех, кто исключал?

Финансовый интерес. Какой-нибудь разудалый журналист-расследователь может потратить время и выяснить, что рассорило очередного Ивана Ивановича с очередным Иваном Никифоровичем. Но этот журналист будет только бледной тенью автора «Миргорода».

Не имеют никакого значения подробности финансовых ссор в ситуации, когда речь идет о взаимоотношениях политических деятелей. Ну а если политические деятели оказываются просто мелкими (ну, хорошо, крупными, почему я должен принижать Ахметова, Бойко или Колесникова) бизнесменами, то кому интересен список заводов, пароходов и прочего интереса?

Нам с ними просто везет. Везет, что они – такие. Потому что с нашей, «правильной» стороны – те же самые бизнесмены. Вы спросите, что отличает друг от друга кандидатов на пост президента в национал-демократическом лагере? Да ничего, вообще ничегошеньки! Взгляды? Да они пообещают вам все, что угодно – лишь бы вы проголосовали. Единственное, что они не могут вам обещать – так это дружбы с Россией и капитуляции перед Путиным. Но это не потому, что они так думают.

А потому что между избирателями запада и центра, на которых они рассчитывают и избирателями востока и юга, на которых рассчитывают бизнесмены «Оппоблока», по-прежнему проходит четкий цивилизационный водораздел и они бояться ошпариться. Но водичку уже пробуют. «Наши» рассказывают о каких-то мифических переговорах с Россией, надеясь, что это оценит избиратель оппонента.

«Регионалы» обещают вернуть благосостояние времен Януковича, надеясь, что если не избиратель на западе, то, по крайней мере, избиратель в центре захочет хорошо жить. А разве избиратель не хочет? Очень хочет. Поэтому хорошо, что они ссорятся. Вот бы еще Путин с Медведевым поссорились.

Все это было бы смешно, если не было бы так грустно. Избиратель, конечно, окрестит ловкого бизнесмена от политики продажной тварью – и будет не прав. Бизнесмен он и есть – бизнесмен. Политика – это его способ зарабатывать.

Зарабатывать на тебе, дорогой соотечественник. Это не он продажный, это ты продажный. Это ты отдаешь голос за бессмысленное обещание, за мечту, за лозунг, а иногда просто тупо за гречку. Это у тебя нет никаких политических взглядов, даже ощущения страны. Это ты утверждаешь, что пока тебя не накормят, не стоит думать о языке, культуре, даже войне. Политик-бизнесмен – это просто твое умное удачливое зеркало. Кто откажется от бизнеса на такой самоуверенной, неизлечимой глупости?

Вот они и не отказываются. Просто у тех, кто делает бизнес на голосах востока, благодаря Путину уменьшилась аудитория и они к тому же не могут договориться между собой. Поэтому нами предсказуемо будут управлять те, кто делает бизнес на голосах запада и центра.

И это, на самом деле, и есть главный украинский шанс – что эти, в отличие от тех, Украину не сдадут, просто не смогут, просто не в интересах их бизнеса. И что она сохранится до того дня, пока ты, уважаемый избиратель не поумнеешь. Ну не ты, конечно. Твои внуки и правнуки. Но тоже хорошо.

Виталий Портников, «Espreso.TV»