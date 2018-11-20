Кремлевский смотрящий за экономикой ОРДЛО. Пушилин в ежовых рукавицах Курченко

Бежавший в 2014 г. из Украины олигарх Сергей Курченко сегодня при непосредственной поддержке одной из башен Кремля стал главным куратором всего более-менее достойного бизнеса в «ДНР» и «ЛНР», чем подрывает власть другой московской марионетки – Дениса Пушилина.

У непризнанных псевдогосударственных образований на постсоветском пространстве есть кое-что общее. Во всех них местный бизнес рано или поздно начинает контролировать одна группа полукриминальных лиц. В Приднестровье это группа компаний «Шериф», в Абхазии – президент Рауль Хаджимба и бизнесмен Роман Качарава, а в ОРДЛО с недавних пор – олигарх Сергей Курченко, в прошлом соратник беглого екс-президента Украины Виктора Януковича, пишет на страницах «Деловая Столица» Денис Лавникевич.

Окончательно управление всей сколько-нибудь прибыльной экономикой на неподконтрольных Украине территориях Донбасса Курченко получил совсем недавно – после прошедших там «выборов в местные органы власти». Об этом идет речь в сюжете Радио «Свобода», всколыхнувшем информационное поле на выходных.

Однако напомним, что приближенные к Курченко люди около двух лет назад начали руководить практически всеми шахтами и заводами, захваченными на оккупированной территории. Добытый уголь и готовый металл далее сбываются в Россию.

Сергей Курченко в феврале 2014 г. покинул Украину, переведя свои многочисленные бизнесы в Россию. После чего Генпрокуратура Украины обвинила его в присвоении имущества «Укрнафты» и «Укргаздобычи», а также в контрабанде и незаконной торговле нефтепродуктами. Много позднее, в декабре 2017 г., суд Киева наложил арест на ценные бумаги Украинского медиахолдинга (UMH), которые также принадлежали Курченко. В ответ он подал в Печерский райсуд Киева иск против президента Украины Петра Порошенко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Угольно-черный бизнес

Еще в марте этого года компания «Газ-Альянс», подконтрольная Сергею Курченко, по сути была провозглашена региональным монополистом: она стала единственным поставщиком в Россию угля, добываемого на территориях самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Произошедшее можно назвать и так: вор у воров украл – обиженными тут оказались российские угольные трейдеры, которые с 2014 г. сами вели торговлю донбасским углем с отжатых у украинских собственников предприятий.

Введение новой монополии происходило так: 14 марта 2018 г. Министерство экономического развития России направило телеграмму компании «РЖД Логистик», в которой сообщило о запрете вывозить уголь из «ДНР» и «ЛНР» для всех компаний, кроме «Газ-Альянса».

Внутри ОРДЛО главными противниками и разоблачителями Курченко стали депутат «Народного совета «ДНР»» Владислав Бриг и руководство угольной компании «Ровенькиантрацит» (она работает в «ЛНР»). По их данным, Минэкономразвития РФ попросту продвигает в России интересы компании «Внешторгсервис», также принадлежащей Курченко.

Эта компания в 2014-2018 гг. получила контроль над десятками наиболее значимых металлургических и угольных предприятий на территориях «ДНР» и «ЛНР», особенно после так называемой «блокады Донбасса», когда сепаратисты просто провели их «национализацию». В свою очередь, «Газ-Альянс» – это структура, отвечающая за сбыт их продукции (металла и угля) в России.

При этом место юридической регистрации «Внешторгсервиса» – Южная Осетия, которую РФ сознательно превратила в своего рода посредника. Поскольку украинские банки в непризнанных «ДНР» и «ЛНР» не работают, прямые расчеты между ними и Россией невозможны – это было бы нарушением Минских соглашений, которые не позволяют вести бизнес или делать перечисления в оккупированные части Донбасса без согласия Киева.

Москве нужно было легализовать финансовые потоки на эти территории, поэтому компании оттуда регистрируются в Южной Осетии (это уже более 200 компаний из «ДНР» и «ЛНР»). По договоренности с Москвой осетинские представительства донецких и луганских фирм существуют в особом налоговом режиме и платят в местную казну всего 1% от прибыли. Три года назад в Южной Осетии был создан Международный расчетный банк, через который проходят все финансовые транзакции между непризнанными республиками на Востоке Украины и Россией.

Гендиректор компании «Внешторгсервис» все время ее существования – Владимир Пашков. Он 12 лет служил на флоте, 10 лет работал в мэрии Братска. Потом был первым вице-губернатором Иркутской области (до 2014 г.). На этой должности он вел два крупных проекта – переселение граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС и создание альтернативных производств в Байкальске после остановки местного целлюлозно-бумажного комбината. После того Пашков переехал в Москву, где стал владельцем 40% акций небольшой IT-компании Expertek.

С начала 2017 г. Пашков стал, по сути, одним из «новых хозяев» в ОРДЛО. После чего начал вытеснять из региона угольных трейдеров, зарегистрированных в Ростовской области и Крыму. Инструмент использовался простой: силой блокировались вагоны с углем, из-за чего у конкурентов «Внешторгсервиса» срывались договоры и международные контракты.

«Внешторгсервис» и «Газ-Альянс» попали под санкции США в январе 2018 г., а санкции против самого Сергея Курченко были введены еще в 2015-м. По данным Минфина США, компания «Газ-Альянс» с весны 2017 г. помогала «Внешторгосервису» нелегально экспортировать в Европу уголь с угольных шахт, находящихся на территориях непризнанных республик.

По данным американских источников, российские трейдеры из Ростовской области еще год назад продавали этот уголь за рубеж в составе угольных смесей. Экспорт угля в основном шел через Турцию, куда поставлялся из порта Ростова-на-Дону. Эта схема была известна в Киеве: летом 2017 г. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины направило в МИД письмо с просьбой через украинские посольства информировать другие государства о том, как распознать поставки угля из Донбасса.

Люди кремлевских башен

Возникает вопрос: с чем связан стремительный взлет бизнеса Сергея Курченко именно на территории ОРДЛО через несколько лет после того, как Украина потеряла контроль над этими территориями? Ситуацию прояснили источники «Деловой Столицы» в Москве. По их информации, успехи Курченко прямо связаны с борьбой «кремлевских башен» за влияние на «ДНР» и «ЛНР».

Собственно, всем известно, что помимо помощника президента России Владислава Суркова, который курировал убитого Александра Захарченко и курирует его «сменщика» Дениса Пушилина, контроль над Донбассом осуществляет ФСБ, курирующая «ЛНР» и ее «главу» Леонида Пасечника, в связке с ФСБ работает также вице-премьер правительства России Дмитрий Козак, возглявляющий так называемую Межведомственную комиссию по оказанию гуманитарной помощи населению пострадавших территорий Донецкой и Луганской областей, которая по факту является теневым правительством «ДНР» и «ЛНР» и сконцентрирована в первую очередь на экономическом направлении.

И если Сурков «немного романтик», который на первое место ставит политические вопросы и сосредоточен на идеологическом противостоянии Л«ДНР» Украине, то Козак – «хозяйственник», сугубо практик, бизнесмен, которого интересует не абстрактный «русский мир», а конкретная экономическая реализация интересов.

Получив в сферу своей ответственности оккупированный Восток Украины, Козак занялся там тем, в чем разбирается: решением экономических вопросов. И здесь ему очень кстати пришелся опальный украинский олигарх Сергей Курченко. Последний действительно хорошо разбирался в происходящем на Донбассе и имел виды на собственность, ранее утерянную Ринатом Ахметовым.

В 2015-2017 гг. существовал серьезный конфликт интересов между связанным с Козаком Сергеем Курченко с одной стороны, а с другой – с подконтрольным Суркову Александром Захарченко и «Ташкентом» (бывшим «министром» доходов и сборов «ДНР» Александром Тимофеевым).

После убийства Захарченко многие подумали, что теперь Суркова отодвинут от управления «ДНР», как это уже произошло в Луганске, но помощник Путина сумел быстро отыграться, выдвинув па первые позиции Пушилина. Однако, как видим Козак не собирается сдаваться и нашел способ «подрезать крылья» Пушилину и без открытой войны за власть в «ДНР», которая сразу после назначения Пушилина не очень уместна с политико-пропагандистской точки зрения.

Сразу же после назначения Пушилина оставшиеся крупные промышленные активы Донбасса окончательно перешли под контроль Курченко на местном уровне, ниточки от которого ведут выше, к компании «Внешторгсервис» во главе с Пашковым, а далее еще выше – к Козаку. При этом важно понимать, что и Курченко и Пашков лишь номинальные «собственники» экономики «ДНР». Главным выгодополучателем от всей этой «бизнесс-империи» является Козак.

Пушилин, в свою очередь, остался с властными полномочиями, но без экономического прикорма, что делает его де-факто крайне уязвимым для соперничающих с Сурковым башен Кремля. Смирится ли Сурков с таким положением вещей или будет сопротивляться тому, как из его «протеже» будут делать марионетку его конкурентов, – покажет время.

Пока же оппоненты Курченко в «ЛДНР» сообщают, что с весны этого года на предприятиях под его управлением (включая «Свердловантрацит», «Ровенькиантрацит» и «Краснодонуголь») массово задерживают зарплаты. А, например, железнодорожники Ясиноватой заявили, что получают вместо зарплаты дешевые продуктовые наборы, работники донецкой шахты им. Засядько вместо денег получают пакеты с макаронами, а на химпредприятии «Стирол» – продуктовые наборы. Так что не исключено, что в ближайшее время борьба за контроль над экономикой «ДНР» опять обострится.

Денис Лавникевич, «Деловая Столица»