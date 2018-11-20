Венгры Закарпатья просят Запад надавить на Киев

В Венгрии продолжают муссировать тему венгерского меньшинства в Закарпатье. Сейчас раскручивается тема вмешательства Запада в венгерско-украинский конфликт.

Председатель Общества венгерской культуры (КМКС) Закарпатья и народный депутат Василий (Ласло) Брензович заявил, что решение проблем венгерского нацменьшинства в Украине возможно в том случае, если Запад надавит на Киев. Он рассказал об этом в интервью провластному венгерскому изданию «888.hu».

По словам Брензовича, представители венгерского меньшинства в Украине множество раз обращались к институтам ЕС по поводу притеснений венгров Закарпатья, однако каждый раз наталкивались на «двойные стандарты ЕС».

«Мы увидели, что вещи, которые Брюссель осуждает в Венгрии, совсем не беспокоят его в других странах, в частности в Украине. Соответственно, если ЕС что-то и делает по нашему запросу, то делает это очень неохотно и формально», – пожаловался Брензович.

Впрочем, лидер венгров Закарпатья уверен, если Запад с его «двойными стандартами» надавит на Украину, это может решить проблемы венгерского нацменьшинства.

«Урегулирование ситуации возможно лишь в том случае, если Запад, который имеет очень большое влияние на Украину, будет готов серьезно требовать от украинского государства уважать европейские демократические ценности», – заявил Брензович.

«888.hu»