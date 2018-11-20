Песков: Просьб сенаторов США не избирать Прокопчука главой Интерпола – грубое вмешательство в выборы

В Кремле письмо сенаторов расценили, как попытку оказать давление и грубое вмешательство в выборный процесс в международной оргнизации.

Кремль расценивает как «вмешательство» в выборы президента Интерпола призыв сенаторов США не голосовать за кандидатуру генерал-майор российской полиции Александра Прокопчука, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает «УНИАН» со ссылкой на собственного корреспондента агентства в Москве.

«Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, в выборы в международной организации. А как это еще расценивать? Вот наглядное проявление», – сказал Песков.

Он добавил, что само письмо сенаторов не видел, но считает их действия давлением.

«Но, впрочем, будут выборы, давайте дождемся результатов», – сказал Песков.

Напомним, на должность главы Интерпола претендует ветеран российского МВД и внешней разведки Российской Федерации Александр Прокопчук.

По данным украинских правоохранителей, Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол.

Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России.

Четыре сенатора США призвали президента Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против назначения Прокопчука главой Международной организации уголовной полиции.

«УНИАН»