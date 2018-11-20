Наемники «повара Путина» Пригожина обнаружены в десяти странах Африки

В Африке бойцы ЧВК «Вагнера» предлагают услуги по обеспечению безопасности и проведения выборов.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина», с помощью своих наемников предлагает услуги по обеспечению безопасности и услуг по организации предвыборных кампаний в 10 странах Африки, пишет издание «Bloomberg».

Среди них агентство называет Демократическую Республику Конго, Судан, Ливию, Мадагаскар, Анголу, Гвинею, Гвинею-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканскую Республику.

В обмен структуры Пригожина получают права на добычу полезных ископаемых и другие возможности для бизнеса. В частности, бизнесмен предоставляет военные услуги Ливийской национальной армии в обмен на энергетические сделки.

Политические консультанты Пригожина также работали с кандидатом в президенты Зимбабве Эммерсоном Мнангагву, который победил на выборах в июле. Его противник по предвыборной гонке Роберт Мугабе, который правил страной почти 40 лет, тогда заявлял, что на «результаты повлияли русские».

Напомним, одной из наиболее известных российских частных военных компаний – ЧВК «Вагнера» – руководит олигарх Евгений Пригожин, который имеет близкие личные связи с президентом РФ Владимиром Путиным. Наемников из ЧВК «Вагнера» Россия разместила, в частности, в ЦАР для «обеспечения безопасности» президента Фостен-Арканжа Туадеры и тренировки местных военных.

В июле российские журналисты, снимавшие фильм о наемниках, были убиты.

19 ноября стало известно, что наемники российских ЧВК и ветераны вооруженных сил и боевых действий обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить дело против организаторов ЧВК и тех, кто им помогает. Авторы обращения утверждают, что «с российскими наемниками заключаются юридически ничтожные договора, которые не регламентируют работу в условиях боевых действий». Потери ЧВК, по их данным, исчисляются сотнями.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что де-юре никаких ЧВК в России нет.

«Bloomberg»