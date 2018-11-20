Гибридная Маша. О российской пропаганде в мультипликации

Собственно, мультсериал «Ну, погоди!», ежели присмотреться, это тоже пропаганда. Образец мягкой советской, а теперь уже и постсоветской путинской силы.

Волк злой, тупой и напористый, но по-своему трогательный, типа Шойгу или Золотова. А Заяц олицетворяет вечно женственную русскую весну с голосом Клары Румяновой. Вежливую такую, слабую, но непобедимую, поскольку за ее заячьим хвостом маячат ядерные ракеты, которые по ходу действия другого мультика поражают штат Флорида. Вообще всюду, куда ни плюнь, торжествует эта мягкая сила наземного базирования, пишет на страницах «Грани.Ru» Илья Мильштейн.

Оттого незачем удивляться скандалу, разразившемуся над головами Маши и Медведя, знаменитых героев знаменитого анимационного проекта. В одной из серий Маша, охраняя мишкин огород, носит фуражку пограничных войск НКВД образца 1930-х годов? Носит. Добродушный Михайло Потапыч, заслуженный наш ветеран, служит символом России? Служит.

Мультяшка распространяется с огромным успехом по всему миру? Распространяется. Ну вот вам и Путин, и мягкая сила, и угроза безопасности цивилизованных стран, где выросшие на этой ловкой пропагандистской рисованной поделке дети будут недооценивать опасность, которую таит в себе авторитарная наша Родина.

В таком духе года два с половиной назад высказывался преподаватель Балтийской школы кино и СМИ Таллинского университета Приит Хыбемяги, и те же мысли он повторил в беседе с корреспондентом лондонской The Times, и не он один. Есть вообще такое мнение, что чуть ли не любой художественный товар, произведенный в России, содержит в себе признаки гибридной войны.

Почти в каждом таится, пошевеливая сталинскими усами и посверкивая андроповскими очками, коварный Владимир Владимирович. Так что, наслушавшись подобных речей, трудно становится спорить с людьми, полагающими, что целый мир, а не только российское начальство, сошел с ума и близятся последние сроки. Если уж Маша и Медведь – это агитация за Путина, то пиши пропало.

Теоретически спастись, наверное, еще можно. Переубеждая оппонентов при помощи аргументов вроде бы неотразимых. Ну поглядите на Машу в фуражке с синим околышем и сачком, распевающую песню про трех танкистов, – это ведь насмешка над войсками НКВД, разве нет?

Ну поглядите на Медведя, то и дело впадающего в отчаянье от проделок злокозненной Маши, при виде всего, что из-за нее совершается дома, – это же пародия на русскую жизнь, или как? Ну подумайте, что вы несете, – это же русофобия, одна из многочисленных форм расизма, не так ли?

К слову, и сам Приит Хыбемяги, человек несомненно толерантный, вовсе не призывает к запрету опасного сериала. Если бы у кого-то возникла такая идея, – сообщает преподаватель, – я бы сказал, что это очень плохая идея, – ведь вся сила западной цивилизации в том, что у людей есть свобода слова, есть возможность сказать то, что они хотят. Он просто считает, что эстонским взрослым и детям надо разъяснять цели, которые ставят перед собой – вольно или невольно – создатели Маши и Медведя.

Стоять рядом с телевизором и вразумлять. Идет, мол, борьба за умы, и те, кто полюбит мультяшных персонажей, полюбит и путинскую Россию, и поверит ей. А там, как можно догадаться, станет запасаться цветами, чтобы встречать российских воинов-освободителей.

Между тем очевидно, что процитированные фразы и прочие схожие с ними суждения про анимационно-диверсионные акции Кремля – это роскошный и незаслуженный подарок российской пропаганде. И все маши захаровы, сколько их есть, уже солидарной волчьей стаей накинулись на ксенофобствующих европейских зайцев и рвут их в клочья.

Согласитесь, такая удача им выпадает очень редко, и если в ближайшие дни в Думе не пройдет заседание, целиком посвященное защите Маши и Медведя от происков западных спецслужб, а Владимир Владимирович не примет в Кремле и не наградит девочку и животное, то мы прямо будем потрясены. Мы решим, что Россия скоро будет свободной.

Ясно и другое. Двигателем ксенофобии нередко является страх, соединенный с ненавистью, и в этом смысле никто за последние годы не причинил нашей стране столько вреда, сколько президент РФ. Никто не сотворил столько зла прежде всего своему народу, сколько Путин.

Со всеми его бесконечными войнами, ядерным шантажом, солсберецкими шпилями и тотальным пропагандистским враньем. Теперь дошло уже и до Маши с Медведем, и проблема здесь не в одном лишь боязливом и яростном отупении граждан Великобритании, Эстонии, Украины, стремительно теряющих чувство юмора при одном только упоминании России.

Беда в том, что это все надолго, и по счетам выученной русофобии нашим гражданам придется еще платить и платить. При Путине и после Путина, и непонятно, как всерьез оправдаться.

Не за Машу и Медведя, а за так называемую политику, от которой страдают все. Страдание оборачивается болью, боль порождает вражду, и в пропагандистских войнах наступает новый этап.

Когда Владимир Владимирович чудится уже за каждым деревом, за каждым углом, за каждым кадром потешного мультфильма. Маша тащит Бук, Миша сидит в танке, и в солидном издании появляется статья о том, что такие они, наверное, и есть на самом деле. Но они не такие, это мы такие – и по эту сторону границы, и на той стороне.

Илья Мильштейн, «Грани.Ru»