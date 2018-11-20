Заявления венгерской стороны все больше напоминают стиль Кремля, – Боднар

Внешнеполитическое ведомство Украины уличило венгерских коллег в откровенной лжи по вопросу вызова посла Венгрии в МИД Украины.



В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление внешнеполитического ведомства Венгрии об обстоятельствах приглашения венгерского посла Иштвана Ийдярто, назвав его откровенной ложью.

«Я пытался сдержанно комментировать существующие проблемы. Но чашу моего дипломатического терпения переполнила откровенная ложь МИД Венгрии о вызове их посла», – заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Посла Угорщини таки запросили до МЗС! Останнім часом дії і заяви угорської сторони все більше нагадують стиль Кремля…. Опубліковано Vasyl Bodnar Понеділок, 19 листопад 2018 р.

По словам замминистра, в последнее время действия и заявления венгерской стороны все больше напоминают стиль Кремля.

«То венгерский премьер синхронно с Москвой декларирует отказ от контактов с украинской властью, то венгерская дипломатия переходит на рельсы манипуляций и перекручиваний», – отметил Василий Боднар.

По словам украинского дипломата, посол Венгрии был приглашен в МИД Украины директором профильного департамента для демарша относительно деструктивных заявлений венгерского премьера Виктора Орбана. То, что посол предварительно сам просился на встречу, не влияет ни на содержание, ни на форму демарша.

«Послу Венгрии был выражен решительный протест в связи с заявлениями Орбана, подчеркивалась недопустимость вмешательства во внутренние дела Украины, в частности в продолжающийся избирательный процесс. Посол с пониманием воспринял наши беспокойства. Никакого упоминания о «притеснениях венгров на Закарпатье» не было! Наоборот, было предложено сконцентрировать взаимодействие двух стран на практических взаимовыгодных направлениях», – пояснил Боднар.

Он выразил сожаление по поводу того, что новый венгерский посол начинает свою работу в Украине методами кремлевской пропаганды.

«Очень жаль, что свою работу в Украине новый венгерский посол (а также его коллеги в Будапеште) начинает методами кремлевской пропаганды. Мы, со своей стороны, пожалуй, начнем в МИД активно учить венгерский язык, чтобы в комментариях сразу на венгерском указывать не дипломатическое слово «пригласили», а жесткое – «вызвали». Если им нравится жесткий, а не конструктивный стиль диалога – мы им это обеспечим», – написал заместитель министра иностранных дел.

Ранее пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто не вызывали в украинское Министерство иностранных дел – беседу, которая состоялась 16 ноября, инициировала венгерская сторона.

Вместе с тем, 16 ноября украинский МИД высказал решительный протест новоназначенному послу Венгрии Иштвану Ийдярто в связи с последними заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и вице-премьер-министра по вопросам национальной политики Жолта Шемьена об Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 15 ноября заявил, что с действующей украинской властью невозможно договориться.

Как известно Венгрия блокирует заседания Комиссии Украина-НАТО из-за положения Закона об образовании относительно того, что языком образования в Украине является государственный, украинский язык, заявляя, что это нарушает права венгров, проживающих в Украине, на образование.

Напомним, конфликт между Украиной и Венгрией обострился в этом году из-за выдачи венгерских паспортов украинцам на Закарпатье. В связи с этим Украина выслала венгерского консула из Берегово, в ответ Венгрия решила выслать украинского консула в Будапеште.

«Украинско-Российское обозрение»