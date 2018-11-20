Американские сенаторы выступили против кандидатуры Прокопчука на пост главы Интепола

Четыре сенатора США обратились к президенту Дональду Трампу и генеральной ассамблее Интерпола с призывом не назначать росийского генерал-майора Александра Прокопчука на должность президента Международной организации уголовной полиции.

Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте сенатора-республиканца Роджера Уикера, которое также подписали республиканец Марко Рубио и представители демократов Джин Шахин и Крис Кунс, передает «Левый Берег».

«Это все равно, что лису сделать ответственной за курятник», – говорится в заявлении.

Сенаторы подчеркивают, что РФ неоднократно нарушала правила Интерпола, используя его для сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов.

«Прокопчук лично участвовал в осуществлении этой стратегии запугивания, направленной на ослабление демократических институтов и укрепление авторитарного режима Путина», – говорится в сообщении.

Решение о проведении выборов нового президента Интерпола было принято после того, как в октябре пропал действующий глава этой полицейской организации Мэн Хунвэй. Впоследствии выяснилось, что он находится в Китае, где против него ведется расследование по делу о коррупции.

Напомним, выборы нового главы Интерпола пройдут 21 ноября в Дубае. Бывший сотрудник МВД РФ и действующий вице-президент международной уголовной полиции Александр Прокопчук, подозреваемый в связях с российской разведкой, является одним из кандидатов на этот пост.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что страна может приостановить членство в Интерполе, если ее возглавит россиянин. Против назначения Прокопчука также выступила российская оппозиция.

«Левый Берег»