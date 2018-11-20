Путин одержим газопроводами в обход Украины, – Цимбалюк

Путин строит газопроводы в обход Укрины. В Кремле радость от завершения строительства морской части «Турецкого потока».

Путин и Эрдоган – как лучшие друзья празднуют прокладку морской части «Турецкого потока» в обход Украины, – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

https://youtu.be/

Размышляют о новом геополитическом статусе Турции, европейском газовом хабе и передают привет Меркель. Сразу ясно, что «Северный поток – 2» такие определения «не касаются» – это «исключительно коммерческий проект».

Роман Цимбалюк, «УНИАН»