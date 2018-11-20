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Зона "русского мира"

«Если дорог тебе твой дом…». Цимбалюк о милитаризации сознания детей в России

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
20 ноября 2018

Российская пропаганда добралась до украинских детей. В России заявляют о милитаризации детского сознания в Украине.

Новое обострение на РосТВ: украинцев с новой силой начали называть нехорошими словами. Неправильно мы детей воспитываем, тем временем в России молодое поколение одето в военную форму с самого детства, – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

В тоже время в самой России существуют прямые аналоги гитлерюгенда Третьего рейха. Российских детей не просто учат обращаться с оружием, а учат убивать.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: дети, политика, пропаганда, Россия, Украина

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