«Если дорог тебе твой дом…». Цимбалюк о милитаризации сознания детей в России

Российская пропаганда добралась до украинских детей. В России заявляют о милитаризации детского сознания в Украине.

Новое обострение на РосТВ: украинцев с новой силой начали называть нехорошими словами. Неправильно мы детей воспитываем, тем временем в России молодое поколение одето в военную форму с самого детства, – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

В тоже время в самой России существуют прямые аналоги гитлерюгенда Третьего рейха. Российских детей не просто учат обращаться с оружием, а учат убивать.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»