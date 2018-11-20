Кремль против Браудера. Зачем России второй Березовский?

В Кремле не связывают новые обвинения против Уильяма Браудера с «делом Скрипалей». Потомственный коммунист и финансист может стать следующим, после Березовского, «врагом номер один» России.

Ранее Генеральная прокуратура сообщила, что международный финансист может быть причастен к целой серии загадочных отравлений, в том числе его жертвами могли стать аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский и бизнесмен Александр Перепеличный. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что Браудер таким образом может претендовать на лавры Бориса Березовского.

По версии российского следствия, господин Браудер не только преступным путем выводил из России миллиарды долларов, но и, как выясняется, очень может быть убивал своих деловых партнеров, причем использовал для этого отравляющие вещества особого действия. То есть жертва формально умирала от сердечного приступа, но, на самом деле, была отравлена смертельным ядом.

Это важно, так как сообщается, что такие яды не производятся в России, это исключительно западная разработка. Таким образом жертвами «ОПС» Браудера, возможно, стали сразу несколько известных людей, в том числе Сергей Магнитский и Александр Перепеличный. Оба работали с Браудером и оба, как сейчас говорит российская прокуратура, ему мешали.

Сергей Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября 2009-го. Спустя три года, в ноябре 2012-го, в окрестностях Лондона во время утренней пробежки умирает российский бизнесмен Александр Перепеличный. Ему было 43 года. Полиция пришла к выводу, что смерть наступила от естественных причин. Однако в крови россиянина были обнаружены следы различных веществ, которые можно назвать отравляющими. Дело не расследовано до сих пор.

Западное сообщество считает, что Сергей Магнитский вскрывал преступные деяния коррупционеров из России, за что и поплатился. Именно поэтому после его смерти был введен первый антироссийский санкционный пакет его имени. Перепеличный был информатором по этим вопросам, то есть предоставлял Браудеру фактический материал для аргументации антироссийской позиции.

Наша Фемида пришла к выводу, что Браудер с Магнитским, на самом деле, сами являются международными аферистами, цель которых – вывод за рубеж отечественных активов. А теперь еще утверждается, что Браудер – отравитель.

После смерти Бориса Березовского потомственный коммунист Уильям Феликс Браудер претендует на высокую должность главного врага России.

Помимо финансовых афер и подстрекательству к коррупции, его обвиняли в попытке подорвать государственный строй страны, финансировании неконструктивной оппозиции и работе на ЦРУ и Ми-6. То, что такой персонаж может быть отравителем, выглядит вполне вероятным.

Что первым делом приходит в голову? Это ответ Москвы по «делу Скрипалей». Хотя Сергей и Юлия вроде как не упоминаются в этой связи, но это считывается. Раз Запад хотел объяснений, пусть их и получает. У нас есть враг, международный провокатор, который не остановится ни перед чем, лишь бы подставить Россию. А до этого был Березовский.

Стоит напомнить, что в свое время Кремль обвиняли в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В свою очередь, Москва отвечала – это, мол, Борис Березовский убирает свидетелей и партнеров. Тогда на Западе в это верили не очень, вряд ли и сейчас поверят относительно Браудера. Хотя, конечно, ничего исключать нельзя. Может быть, Браудер – на самом деле отравитель.

При этом заметно, что ответственные за контрмеры лица не очень утруждают себя созданием каких-либо оригинальных конструкций и идут проторенной дорожкой. Вот есть Браудер – враг, это все он. Но, с другой-то стороны, задача ведь не простая – в короткие сроки найти отравителя.

Тем более Лондон обещал по-новому взглянуть на дело Перепеличного да и другие происшествия с российскими иммигрантами, которых было немало. Так что совсем ничего не найти просто невозможно. Хотя, с другой стороны, главное – чтобы не было хуже.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»