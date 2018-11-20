Совок в головах. Отомрет ли СССР в общественном сознание?

Для значительной части украинцев позитивных смыслов, которые заменили бы им ностальгию по СССР, властям за 25 лет найти так и не удалось.

В ОРДЛО прошли выборы. Результат предсказуем. Власть в псевдореспубликах получили кандидаты, согласованные с Кремлем, – Денис Пушилин в «ДНР» и Леонид Пасечник в «ЛНР». «Парламентские» выборы тоже не поразили неожиданностью – прокремлевская сила, разбавленная прикормленной оппозицией, пишет на страницах «Фокуса» главный редактор журнала Евгений Гордейчик.

Впрочем, по-другому быть просто не могло. О самостоятельности «республик» речь не идет – Москве в псевдогосударствах нужны подконтрольные лидеры, при этом не претендующие на «боевую славу» и в идеале не вызывающие раздражения у Киева. Новые главари обеих «республик» соответствуют этим требованиям.

Но те же люди стояли у руля псевдореспублик и ранее. Результаты выборов в ОРДЛО никто из нормальных стран не признал и никогда не признает. Соответственно и на позицию РФ в переговорах по Донбассу проведение выборов на оккупированных территориях никак не повлияет.

Единственное разумное объяснение цели проведения выборов в ОРДЛО – легитимизация главарей «республик» для самих жителей. С этим Кремль справился более чем хорошо – ярмарки, народные гулянья, розыгрыши призов, принудительная явка для мелких чиновников и студентов. И полное понимание того, что на результаты выборов избиратели никак не влияют.

Одним словом, все как при Совке. Когда единый кандидат от компартии, кумач, бутерброды с икрой на участках и убаюкивающее ощущение стабильности. Стабильность и предсказуемость – именно то, что хочет видеть во власти значительная часть жителей ОРДЛО. Выборы по лучшим советским лекалам плюс ухоженные клумбы и чистые тротуары, вот и возникает ощущение, что война где-то далеко. Именно то, что сейчас нужно Москве.

Впрочем, жители оккупированных территорий в своей приверженности Совку не уникальны. Размах, с которым Кремль под крылом Виктора Медведчука реализует проект создания пророссийской силы из объединённых партий «За життя» и «Оппоблока», показывает, что фанатов совковой стабильности хватает и на подконтрольной правительству территории страны. По оценкам политических аналитиков, новая пророссийская, а точнее, просовковая сила на предстоящих выборах может оттянуть на себя до 20% голосов.

Человеку свойственно помнить хорошее и стараться забыть плохое. Воспоминания о ровной и предсказуемой жизни в головах многих украинцев старшего возраста начисто вытеснили память о маразматичности комсомольских собраний, тотальном дефиците и беспросветной серости СССР.

Ждать, пока помнящее СССР поколение вымрет, – не вариант. До этого времени может не дожить и сама страна, по крайней мере в нынешнем виде. Но что за время независимости государство сделало, чтобы вытравить Совок из голов своих граждан?

Запретила коммунистические названия? Заменила красных командиров новыми героями, вызывающими среди украинцев весьма неоднозначную реакцию? Для значительной части граждан позитивных смыслов, которые заменили бы им ностальгию по Совку, украинским властям за 25 лет независимости найти так и не удалось.

Поиск таких смыслов для нынешней власти – вопрос выживания. Впрочем, как и для всей страны. Если парламентские выборы следующего года погрузят нас в пучину «русского мира»», мы в очередной раз упустим периодически открывающиеся окна возможностей и застрянем в беспросветной серости – из ниоткуда в никуда. И окончательно превратимся в классический Failed state, чего так жаждут в Кремле.

Евгений Гордейчик, «Фокус»