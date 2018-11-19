Россия закончила строительство подводной части газопровода «Турецкий поток»

Остается достроить на турецком побережье принимающую компрессорную станцию ​​и закончить наземную часть трубопровода. Газопровод планируют запустить в 2019 году.

Российский газовый монополист «Газпром» достроил подводную часть газопровода «Турецкий поток» – две нитки общей протяженностью 1820 км проходят по дну Черного моря из России в Турцию, сообщает российская газета «Ведомости».

За церемонией завершения строительства в режиме телеконференции из Стамбула наблюдали президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер участвовал в церемонии по телемосту с борта судна-трубоукладчика Pioneering Spirit. «Труба «Турецкого потока» с замыкающим стыком спущена в акваторию Черного моря», – заявил Миллер.

По словам Путина, «Турецкий поток» станет важным фактором общеевропейской энергетической безопасности, а Турции позволит стать газовым хабом.

Для начала поставок по газопроводу остается достроить на турецком берегу принимающую компрессорную станцию ​​и закончить наземную часть трубопровода.

Ввести «Турецкий поток» в эксплуатацию планируется в конце 2019 года.

«Ведомости»