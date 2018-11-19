Российские наемники просят международный суд возбудить дело против организаторов ЧВК

Боевики считают, что их «намеренно лишают правового статуса, из-за этого они не только не получают положенной ветеранам реабилитационной и экономической поддержки со стороны государства, но и преследуются по закону о наемничестве».

Боевики российских частных военных компаний и ветераны вооруженных сил и боевых действий попросили Международный уголовный суд возбудить дело против организаторов ЧВК, сообщает российское «Радио Свобода» со ссылкой на председателя комитета Общероссийского офицерского собрания Евгения Шабаева.

По его словам, в июле 2018 года боевики обращались в Администрацию президента с предложением легализовать ЧВК, но получили ответ из Минобороны, в котором организацию и деятельность частных военных компаний в России назвали антиконституционными.

Как следует из обращения в суд, боевики считают, что их «лишают правового статуса намеренно, из-за чего они не только не получают положенной ветеранам реабилитационной и экономической поддержки со стороны государства, но и преследуются по закону о наёмничестве».

Пожаловавшиеся в суд россияне утверждают, что с наемниками заключают договоры, «юридически несостоятельные, не регламентирующие работу в условиях боевых действий».

«Фактически гражданских лиц вводят в заблуждение и вывозят из страны постоянного проживания с целью незаконного использования в военных целях», – считают подписанты.

Они говорят, что «ситуация не меняется на протяжении уже трех лет», и просят возбудить уголовное дело за «насильственное исчезновение людей».

Боевики также просят применить индивидуальную уголовную ответственность к организаторам упомянутых ЧВОК, их собственникам и лицам, оказывающим им организационную, логистическую, военно-техническую и иную поддержку.

Представители российских частных военных и охранных компаний и их родственники сообщают о причастности к боевым действиям в Донбассе, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике, Габоне, Северном и Южном Судане, Йемене и других странах Азии и Африки.

Наемников ЧВК «Вагнера» ​​фиксировали в Украине, Сирии и других странах.

Служба безопасности также заявила, что с июня 2014 года силами АТО было уничтожено как минимум тридцать шесть граждан РФ из числа ЧВК «Вагнера».

С финансированием самой известной «частной военной компании Вагнера» связывают Евгения Пригожина, российского бизнесмена, близкого к президенту России Владимиру Путину.

Ранее выяснилось, что наемниками «Вагнера» в Луганской области руководил офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников «Андрей Иванович», который, по данным Bellingcat, причастен к крушению самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

В июне СБУ обнародовала аудиозапись разговора лидера ЧВК «Вагнера» ​​Дмитрия Уткина с Иванниковым.

Этот разговор, по данным СБУ, «документирует роль российских военных в боевых действиях в Луганской области в период 2014-2015 годов».

Кроме того, бойцы ЧВК «Вагнера» вероятно участвовали в боях за Дебальцево.

«Радио Свобода»