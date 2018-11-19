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Новости

Экс-депутата Верховной Рады Крыма приговорили к 12-летнему сроку за госизмену

«Крым.Реалии»
19 ноября 2018

Экс-депутату инкриминируют подрывную деятельность России на территории Украины, участие в голосовании за оккупационную «Конституцию Крыма» и в «выборх».

Экс-депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганыша приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену, сообщает «Крым.Реалии» из зала суда.

Отмечается, что приговор 19 ноября принял Днепровский районный суд Киева.

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Суд решил, что экс-депутат способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда принимал участие в голосовании за оккупационную «Конституцию Крыма».

Кроме того, суд расценил как противозаконное участие Ганыша в так называемых «выборах» в горсовет Феодосии в сентябре 2014 года.

Экс-депутат также обязан выплатить 5 789 гривен судебных издержек.

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До вступления приговора в силу, осужденный остается под домашним арестом.

Во время дебатов 15 ноября Ганыш просил признать его невиновным.

28 апреля 2015 экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша задержали при выезде из Крыма сотрудники СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой. Бывший депутат был взят под стражу, так как находился в розыске, а Генпрокуратура вынесла ему подозрение в совершении государственной измены.

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14 января 2016 Днепровский райсуд в Киеве освободил из СИЗО Ганыша и отправил его под домашний арест.

Прокуратура инкриминировала ему именно голосование за «конституцию» и участие в «выборах».

Сам Ганиш утверждал, что не голосовал за «конституцию», но подтвердил, что баллотировался на местных «выборах» 2014 года.

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Экс-нардеп сказал, что выдвинул свою кандидатуру по просьбе местного Меджлиса, якобы чтобы оттянуть часть голосов у кандидата от коммунистической партии.

«Крым.Реалии»

Tags: Василий Ганыш, крым, Россия, Украина

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