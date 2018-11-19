ЕС окажет помощь в развитие украинского Приазовья

Совет ЕС по иностранным делам обсудил вопросы эскалации напряженности Россией в акватории Азовского моря и принял решения об оказание помощи в развитии Приазовья.

Европейский Союз окажет помощь Украине в социально-экономическом развитии Приазовья, такое решение принял совет Евросоюза по иностранным делам на заседании в понедельник, сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter.

«Впервые Совет ЕС обсудил вопросы агрессивных действий России в Азовском море. Благодарен за одобрение инициативы по усилению помощи со стороны ЕС на социально-экономическое развитие украинского Приазовья», – написал он.

Вперше Рада ЄС обговорила питання агресивних дій Росії в Азовському морі. Вдячний за схвалення ініціативи щодо посилення допомоги з боку ЄС на соціально-економічний розвиток українського Приазов’я. — Петро Порошенко (@poroshenko) November 19, 2018

Порошенко также добавил, что высоко ценит позицию Совета ЕС по осуждению незаконных выборов на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и готовности ввести дополнительные санкции за нарушение Минских договоренностей.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что «в ближайшие недели или даже дни» ЕС намерен предпринять конкретные меры по ситуации в Азовском море, передает «Интерфакс-Украина».

Она подчеркнула, что ситуация в Азовском море наносит ущерб не только экономике Украины, но и судам, которые ходят под флагами европейских стран.

Могерини также отметила, что ЕС «довел до сведения России необходимость прекратить чрезмерные инспекции» судов в Азовском море.

Также, по ее словам власти ЕС изучают меры поддержки тех районов Украины, которые оказались затронуты действиями России. Она отметила, что этот вопрос обсуждался в понедельник на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

«Сегодня у нас есть также возможность выразить полное единство Европейского Союза, которое мы уже выражали ранее, по поводу непризнания так называемых выборов, которые прошли 11 ноября на Донбассе», – добавила Могерини.

Напомним, 25 октября Европарламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море.

С момента открытия моста через Керченский пролив, соединившего оккупированный Крым с Россией, российская сторона имеет возможность блокировать украинские порты в Азовском море. Евросоюз не приемлет милитаризацию Азовского моря Россией и считает это опасным явлением.

«Украинско-Российское обозрение»