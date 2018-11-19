Венгрия пообещала продолжать блокировать работу комиссии Украины-НАТО

Будапешт настаивает на разрешение «языковой проблемы» и считает, что никакого прогресса в этом вопросе нет.

Венгрия не будет снимать «вето» с проведения заседаний Комиссии Украина-НАТО, однако не будет препятствовать приглашению министров иностранных дел Украины и Грузии на встречу глав внешнеполитических ведомств государств НАТО. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об этом журналистам, передает «Радио Свобода».

«Я могу согласиться с форматом встречи с представителем Украины на заседании министров иностранных дел НАТО, который будет похож на тот, который у нас был во время последнего саммита НАТО. Тогда были приглашены президенты Грузии и Украины. Мы были против. И если на встречу министров НАТО в декабре будут приглашены главы МИД Грузии и Украины, мы тоже на это пойдем», – заявил Сийярто.

По его словам, Будапешт и дальше будет блокировать евроатлантическую интеграцию Украины, учитывая то, что, по его мнению, в проблеме языков меньшинств не было никакого прогресса. Сийярто также не согласен с требованиями ЕС и НАТО считать языковой спор между Украиной и Венгрией двусторонним делом.

Он отметил, что «Украина не только нарушает двусторонние соглашения, но и международные правила». Сийярто заявил, что Венгрия отвергает утверждение, что это следует воспринимать как двусторонний спор, добавив, что за последний месяц Украина только ухудшила ситуацию.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с действующей украинской властью невозможно договориться.

Между Украиной и Венгрией второй год продолжается конфликт из-за венгерского меньшинства на Закарпатье. Год назад официальный Будапешт возмутился украинским законом об образовании, увидев в нем ущемление прав закарпатских венгров. В связи с этим МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО. В июне Венгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТО, взамен Украина пообещала уточнить языковую статью закона.

В сентябре 2018 года отношения обострились еще больше после того, как в интернете появилось видео, на котором жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта и просят держать это в тайне.

«Радио Свобода»