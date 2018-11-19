Янукович ждет нового Януковича, – Портников

Кремль ожидает нового предателя в Украине. Именно поэтому и «притормозили» Янукович, который должен был сегодня выступить с последним словом в суде…

Новость о том, что бывший президент Украины попал в больницу Склифосовского в «обездвиженном состоянии» – впрочем, покинул ее через несколько часов, чтобы стать пациентом некоей загадочной частной клиники – это не бюллетень о состоянии здоровья, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Это информация о политических намерениях.

Еще несколько недель назад Янукович был полон желания выступить в суде и рассказать нам о «государственном перевороте» и «преступном Майдане». Но люди, которые являются кураторами Януковича в российском руководстве, очевидно, посоветовали ему помолчать – чтобы не спугнуть общую удачу.

Зачем выступать в суде с последним словом и нарываться на приговор по делу о государственной измене? Ведь гораздо проще затянуть процесс до избрания нового хозяина кабинета на Банковой.

А с этим человеком можно и нужно будет договориться. И зачем осложнять его жизнь отменой приговора Януковича или помилованием бывшему президенту? Пусть лучше Януковича оправдает новый суд – честный и бескомпромиссный суд, который получит импульс после выборов 2019 года.

У Путина и Януковича одно общее желание – кардинально изменить власть в стране. Путин и Янукович хотят улучшения своей жизни. Путину нужна отмена санкций, Януковичу – полное восстановление контроля над финансовыми потоками, утраченными после бегства из Киева.

Путин уверен, что новому президенту нужно будет с ним договариваться – потому что иначе продолжится война, иначе огромное количество средств Украина продолжит тратить на оборону, иначе придется выполнять требования МВФ вместо того, чтобы просто взять у Кремля очередной кредит. И я не скажу, что он так уж не прав.

Пока огромные ресурсы тратятся на оборону, пока российский рынок для нас закрыт, пока Москва делает все возможное, чтобы лишить нас возможностей транзита и приема грузов – от строительства новых газопроводов до провокаций в Азовском море – серьезно улучшить жизненный уровень населения не удастся ни одному президенту и правительству. Таковы реалии, которые многие наши соотечественники не хотят осознавать.

Это означает одно – президенту, который будет избран в следующем году, придется либо продолжить изнурительную борьбу, либо капитулировать в обмен на окончание войны и экономические преференции. Ну и разумеется, договориться с Путиным обо всем, что волнует российского президента – в том числе и о судьбе Януковича. Да, это чревато новым восстанием и свержением такого президента. Но Путин и Янукович – несмотря на два украинских Майдана – не верят в восстания. Они верят в деньги и технологии.

Вся их технология сегодня – ожидание предателя. Янукович ждет нового Януковича. Именно поэтому Януковичу незачем сейчас идти в суд.

Виталий Портников, «Espreso.TV»