Курилы в обмен на Крым. Кремль играет в странные игры

Дабы прорвать изоляцию, у российской внешней политики появилась новая цель. Теперь Кремль пытается втянуть в свои игры Японию.

Встретившись на днях в Сингапуре, российский президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, предполагающей передачу Токио острова Шикотан и гряды Хабомаи Курильской гряды на определенных условиях. Абэ, видимо боясь спугнуть нечаянную удачу, от комментариев уклоняется, пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц.

Путин же обращается к дипломатической казуистике. Например, заявляет, что необходима серьезная проработка пунктов, не зафиксированных более 60 лет назад в Совместной декларации. Не указано, мол, основание для передачи островов, а также под чьим суверенитетом острова останутся.

Если следовать этой логике, то Москва может «передать» острова в японское пользование без провозглашения японского суверенитета. Генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга тут же заявил: «В случае передачи Японии острова Шикотан, а также Хабомаи, естественно, мы будем подтверждать наш суверенитет».

Надо сказать, что за шестьдесят лет споров относительно принадлежности четырех островов Малой Курильской гряды (Шикотан, Итуруп, Кунашир и Хабомаи) аргументы сторон отполированы до зеркальной гладкости. Токио заявляет, что острова никогда не принадлежали России до того, как СССР захватил их в 1945 году.

Москва же стоит на том, что получила острова по результатам Второй мировой войны, когда союзники согласились с тем, что к Советскому Союзу отходят Курильские острова. На это японцы возражают, что острова не входят в Курилы. По этому поводу написаны сотни книг и диссертаций.

В течение десятилетий в спорах участвовали не только юристы и историки, но географы и гидрогеологи. В Токио понимают, что аргументы японской стороны небезупречны, поэтому всегда уклонялись от обращений, например, в международный арбитраж. Очевидно, что этот территориальный спор можно разрешить только при наличии политического решения Кремля.

И Путин, судя по всему, намерен всячески соблазнять Абэ перспективой того, что эту волю проявит. Даже пообещав два острова (остряки уже пишут, что состоятельные россияне теперь изо всех сил будут стараться прописаться на Шикотане и Хабомаи), Кремль может растянуть переговоры по этому поводу на долгие-долгие годы. Можно до бесконечности уточнять, как связана «передача» с осуществлением суверенитета.

Можно спорить, является ли передача островов окончанием территориального спора или Япония сохраняет за собой право бороться за возвращение Итурупа и Кунашира. Огромные перспективы для дискуссий открывает и необходимость разработки мирного договора между двумя странами, статьи которого можно уточнять до бесконечности.

Россия уже выдвинула предварительные условия, чтобы на островах в случае передачи не были дислоцированы американские войска. Уместно вспомнить, что Москва отказалась от исполнения обязательств по Совместной декларации 1956 года после заключения американо-японского Договора безопасности, который обеспечил дислокацию в стране многотысячного американского контингента.

И Синдзо Абэ, по данным газеты «Асахи», заверил Путина, что, если передача Южных Курил состоится, там не будут размещены военные базы США. Кремль словесными обещаниями явно не ограничится, потребует зафиксировать их юридически. Что чревато кризисом в японо-американских отношениях. При этом заметим, что именно на американскую защиту японцы рассчитывают в противостоянии территориальным претензиям другого могущественного соседа – Китая.

Одним словом, даже если специально искать вопрос, попытка разрешить который наверняка создаст стратегическую неопределенность на долгое время, лучше российско-японского территориального конфликта не найти. Именно поэтому Владимир Путин, явно претендующий на историческую роль «собирателя земель русских», решился, по крайней мере, пообещать передачу островов, которые еще недавно именовались «исконными российскими территориями».

Очевидно, что, разыгрывая японский гамбит, Кремль готов пожертвовать островами, дабы приобрести новое качество: прорвать изоляцию, которая оформилась вокруг России из-за присоединения Крыма и развязывания секретной войны на Донбассе. Еще лучше, если при этом удастся посеять конфликт между Японией и США. Одним словом, у российской внешней политики появилась новая цель – поменять Курилы на Крым…

Александр Гольц, «Ежедневный Журнал»