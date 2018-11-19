Режиссер Годар не поедет в Россию из-за тюремного заключения Сенцова

Французского мэтр кино приглашали посетить Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Ранее режиссер призывал освободить Сенцов из заключения.
Французский режиссер Жан-Люк Годар отказался приехать в Россию из-за незаконного заключения на территории РФ украинского кинорежиссёра Олега Сенцова, сообщает «Francetvinfo» со ссылкой на заявление Общества французских кинорежиссеров.
Годара пригласили посетить Эрмитаж в Санкт-Петербурге, но он отказался из-за заключения режиссера Олега Сенцова в России.
«Я не имею права посещать Эрмитаж в это время, какое бы ни было мое дружеское отношение к русскому народу», – написал Годар.
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Годар в тексте обратился к Димитрию Озеркову, директору отдела современного искусства Эрмитажа.
Кроме того киножурнал «So film» опубликовал ответ Годара директору отдела современного искусства Эрмитажа.
Еще в августе режиссеры Жан-Люк Годар и Кен Лоуч, призвали освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова.
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В ноябре десятки деятелей культуры Франции и других стран выступили с открытым письмом, в котором призвали лидеров стран Запада повлиять на Кремль, чтобы добиться освобождения украинского режиссера Олега Сенцова из российской колонии. Среди них также был Годар.
Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года. В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за якобы готовящихся терактах в аннексирована Крыму.
Сенцова удерживают в российской колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.
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14 мая 2018 Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, которых удерживает Россия.
С 6 октября 2018 года Сенцов заявил о прекращении голодовки из-за угрозы начала его принудительного кормления.