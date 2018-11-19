Российские пограничники задержали украинских рыбаков в Азовском море

В России украинских рыбаков «обвинили» в браконьерстве. Весь улов, орудия лова и рыболовецкий катер – конфискованы.

Российские пограничники задержали в Азовском море в акватории Ейска украинский рыболовный катер якобы за нарушение правил рыболовства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

«Иностранное маломерное плавсредство было обнаружено в районе Ейской косы. Его задержали и доставили в порт Ейска. В моторном катере типа «Тунец» были обнаружены свыше 240 кг рыбы, включая 17 особей запрещенного к вылову судака, а также десяток сетей», – говорится в сообщении.

Капитану задержанного судна назначен штраф в сумме 5 тыс. рублей.

Кроме этого, по решению суда, улов, орудия промысла и сам катер конфискованы.

Напомним, украинские порты понесли более миллиарда гривен убытков из-за действий России в Азовском море.

25 октября Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны-члены ЕС быть готовыми ужесточать санкции против РФ в случае обострения ситуации в Азовском море. Кроме того, в резолюции выражается обеспокоенность постоянной милитаризацией Россией Черного и Азовского морей и осуждаются злоупотребления с чрезмерными проверками торговых судов Украины и стран-членов ЕС в Азовском море.

Также Европарламент предложил назначить специального представителя ЕС по делам Крыма и Донбасса.

«Интерфакс»