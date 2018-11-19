СБУ перекрыло канал незаконных поставок оружия боевикам «Исламского государства»

Незаконными поставками оружия занимались гражданами Центральной Азии, нелегально прибывшие в Украину, после депортации из другой страны.

Сотрудники Службы безопасности заблокировали в Киеве канал сбыта оружия и боеприпасов, организованный сторонниками международной террористической организации «Исламское государство». В ходе спецоперайии был задержан один из участников группировки, сообщается на сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что граждане стран Центральной Азии, используя поддельные документы, нелегально прибыли в Украину после депортации с территории другой азиатской страны из-за связей с ИГИЛ.

Сотрудники СБУ задокументировали сбыт двух пистолетов иностранного производства и боеприпасов к ним. Одного из участников группировки задержали, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса. Также ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанный у себя на родине находится в розыске за участие в вооруженных подразделениях, вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств и финансировании преступлений террористического характера.

Во время обысков правоохранители изъяли у него четыре гранаты Ф-1 и РГД-5, поддельные документы, символику международной террористической организации и деньги от продажи оружия и боеприпасов.

СБУ