Российские военные отказываются ехать в «командировки» на Донбасс

С начала ноября российских вооруженных сил проходят сборы с офицерским, сержантами и рядовым составом для ротации1-го и 2-го армейских корпусов на Донбассе.

Командование оккупационных российских войск на Донбассе призывает все больше российских военных, однако они массово отказываются от прохождения службы, в частности, из-за неофициального статуса направления. Минобороны Дмитрий Гуцуляк во время брифинга заявил спикер об этом со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает «Левый Берег».

По словам спикера, с начала ноября этого года на территории всех военных округов российских вооруженных сил проходят сборы с офицерским, сержантами и рядовым составом службы по контракту для одновременной ротации и комплектования вакантных должностей 1-го и 2-го армейских корпусов Вооруженных сил РФ, на которые раньше предназначались лица, призванные только из местного населения.

В связи с этим к подготовке привлечено вдвое больше российских военнослужащих, чем обычно, сообщил Гуцуляк.

«Вместе с тем привлеченные на сборы кадровые российские военнослужащие массово отказываются от прохождения службы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Свои решения они аргументируют неофициальным статусом командировки, признанием их военными преступниками в случае попадания в плен, низким уровнем денежного обеспечения и большим количеством безвозвратных и санитарных потерь в подразделениях соединений и частей российских оккупационных войск», – сказал Гуцуляк.

Напомним, что российские оккупационные силы на Донбассе регулярно нарушают условия Минских соглашений и используют запрещенное тяжелое вооружение для обстрелов украинских позиций и мирных населенных пунктов.

«Левый Берег»