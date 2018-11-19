Маша и Медведь. С чего и как начинается российская пропаганда?

Российская пропаганда начинается с нежного детского возраста. В ход идет все, в том числе и казалось бы нейтральные детские мультики.

Таймс назвала мультфильм «Маша и Медведь» пропагандой Кремля. Профессор Энтони Глис из Университета Букингема, эксперт по разведке, сказал: «Маша злющая и весьма противная, но и отважная. Она прыгает выше головы. Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински». В одном из эпизодов девочка, одетая в фуражку советского пограничника, охраняет морковную грядку от «захватчиков», пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

В прошлом году газета «Хельсингин Саномат» Финляндии цитировала Прията Хобемаги, преподавателя в Школе связи Таллиннского университета. Там утверждалось, что Медведь символизирует Россию и призван заменить негативный имидж страны позитивным в детском сознании. Он описал серию как «красиво представленную» часть кампании влияния, которая была опасна для национальной безопасности Эстонии.

Таймс назвала мультфильм "Маша и Медведь" пропагандой Кремля. Профессор Энтони Глис из Университета Букингема, эксперт… Опубліковано Аркадієм Бабченком Понеділок, 19 листопад 2018 р.

Аналогичные опасения были выражены в Литве. Обсуждался тот же эпизод с Машей в фуражке пограничника, когда она патрулировала медвежий сад и преследовала зайца, пытавшегося украсть морковь. Критики увидели в этом заявление России о защите своих границ.

Государственные СМИ России высмеивали озабоченность мультфильмом в странах Балтии как «патологическую» русофобию. «Анимаккорд», московская студия, которой принадлежит «Маша и Медведь», ответила, что это независимый проект, который никогда не получал государственного финансирования.

И начался вал насмешек над «Таймс» и русофобией. Между тем, я об этом время от времени пишу на протяжении последних лет восьми. Когда поставил дочке этот мультик, минуты через две выключил, обплевался, выкинул к чертям собачьим на самую дальнюю помойку и больше не вспоминал. Вот и умные люди из университетов Букингема и Таллина пришли к тому же самому выводу.

Мультик – абсолютно ублюдочный. Девочка в какой-то полу-НКВДшной фуражке, борющаяся с врагами в серии «Граница на замке» (опять кругом враги, которые пытаются выпить нашу нефть-матушку), и медведь в ушанке – это надо быть совсем ебанутым, чтобы такое говно вливать в детские головы. И то, что «Анимаккорд» делает это не на деньги Кремля, а по своему собственному желанию, лишь показывает, насколько они там все ебанулись и не понимают этого.

Но суть даже не в фуражке и не в милитаризации детского сознания.

Суть в том, какую модель поведения этот мультик преподносит.

Включите «Машу и Медведь». Любую серию.

А затем включите любое ток-шоу Скабеевой.

Вы не найдете ни одного отличия в модели поведения.

Ни одного.

Истерика и вопли, вопли и истерика. Брызганье слюнями на повышенных тонах и ор, ор, ор. Абсолютная неспособность слушать собеседника, полное неуважение к собеседнику, крик как единственная модель общения, совершенно дубовая уверенность в собственной правоте, абсолютна неспособность слушать и слышать доводы.

Я этот мультик не могу смотреть чисто физически.

Потому что не вижу совершенно никакого отличия между полоумными бабками на пропутинских митингах и Машей. Даже не так. Смотрю этот мультик, и понимаю, что Маша именно такой бабкой и вырастет.

Это не детская модель поведения. Дети себя так не ведут. Это модель поведения Лидии Аркадьевны в стадии психоза, которая и навязывается детям.

А потом еще и фуражка НКВД.

Таймс, вы все правильно поняли. И вы, коллеги из Финляндии, Эстонии и Литвы. Это именно пропаганда. Пропаганда идиотии, истерики и агрессивного поведения.

И то, что в Мордоре начался вал насмешек и нивелирования смысла сказанного оскорблениями и переводом дискуссии все в ту же самую плоскость «ха-ха, посмотрите, какие они идиоты» – это еще один уровень этой пропаганды. Все ровно то же самое замыливание смысла сказанного истерикой.

Не показывайте детям это истеричное говно.

Показывайте детям нормальные мультики с нормальной моделью человеческого поведения, выраженной во взаимоуважении и способности к диалогу.

Посмотрите «Машу и Медведь», потом любой мультфильм Миядзяки – и вы увидите, насколько огромна разница в моделях поведения там и там.

Аркадий Бабченко, Facebook