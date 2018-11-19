Театральная смерть Януковича. В какие игры играет ФСБ?

Неподвижный Янукович получил смертельную травму от игры в теннис. Это подарок для ФСБ или реальная операция ФСБ?

Я не буду врать – меня порадовала новость, что после игры в теннис Януковича в неподвижном состоянии забрали в реанимацию, а затем перевели в частную клинику. Это существо, по-моему, не имеет права ходить по земле, пишет Вадим Денисенко на страницах «Деловой Столицы».

Что могло произойти на теннисном корте? Возможно, сердечный приступ, возможно, действительно что-то с позвоночником, а возможно, просто симуляция. Или простыми словами – опереточное представление российского ФСБ.

Мы все за небольшой промежуток времени должны стать свидетелями приговора по делу Януковича. Более того, его адвокаты подогревали информационное поле ерундой о том, что Янукович готов приехать на процесс и выступить с заключительным словом.

Теперь этого всего не будет. Последующие месяцы (очевидно, что до президентских выборов) Янукович будет болеть, а его шавки – кричать на всех углах о том, что нельзя судить неподвижного человека, не дав ему права на последнее слово. А мы в эфирах будем глубокомысленно обсуждать, действительно ли нужно предоставлять последнее слово этому ублюдку.

Но как бы там ни было – это последние гастроли Януковича. Он больше не нужен россиянам. Ему уже отведена роль умирающего овоща, которого хунта незаконно судит. Одним словом, рожденный овощем может умереть только овощем.

Вадим Денисенко, «Деловая Столица»