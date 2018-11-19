Автокефалия для Украины. Реакция поместные церкви на конфликт Константинополя и Москвы

Как реагируют православные поместные церкви на конфликт между Вселенским Константинопольским и Московским патриархатами?

15 октября Синод РПЦ разорвал отношения с Вселенским патриархатом из-за начала подготовки автокефалии Украинской православной церкви и реабилитации духовенства УПЦ КП и УАПЦ. Следом за РПЦ отношения с Константинополем прогнозируемо разорвали и ее сателлиты – УПЦ МП, Белорусский экзархат Московского патриархата, Русская православная церковь за границей, пишет на страницах «Нового Времени» Сергей Денисов.

Автокефальные церкви не разрывали отношений с Вселенским престолом из-за его спора с Москвой, но часть из них уже определилась, кого поддержит в конфликте.

Иерусалимский патриархат

По мнению греческих СМИ, Иерусалимский патриархат поддержал Вселенский престол в его противостоянии с РПЦ. Патриарх Иерусалимский Феофил III обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Святого миро, что по мнению издания «Оrthodoxia.info» свидетельствует о поддержке православного единства под эгидой Константинополя.

Иерусалимский экзарх во время обращения к Варфоломею назвал Святое миро высшим связующим звеном между православными церквями и акцентировал внимание на нерушимости связей между Константинополем и Иерусалимом.

С точки зрения Константинопольского патриархата право совершать мироварение принадлежит исключительно Фанару в сослужении с представителями Поместных православных церквей. С точки зрения Русской православной церкви, исключительной прерогативой автокефальной церкви является право самостоятельно совершать мироварение.

Официальной позиции Иерусалима по поводу конфликта из-за украинской автокефалии в данный момент нет.

Антиохийский патриархат

6 октября Синод Антиохийской церкви заявил, что украинский вопрос должен решаться на Всеправославном соборе, в согласовании со всеми поместными церквями.

Антиохийская церковь выразила глубокую обеспокоенность «попытками изменить географию Православных Церквей» и назвала неприемлемым создание параллельных юрисдикций в пределах существующих церквей.

19 октября, патриарх Антиохийский Иоанн Х и патриарх Сербский Ириней в совместном заявлении указали, что ситуация в Украине несет опасность для православного мира и может привести к прочному «разделению между всеми членами Православной Церкви»

«Учитывая настоятельную необходимость избегать дальнейшей эскалации нынешнего кризиса, Сербский и Антиохийский Патриархи обращаются к своему брату, Его Святейшеству Вселенскому Патриарху, для восстановления братского диалога с Православной Церковью России, с тем чтобы…разрешить конфликт между Константинопольским Патриархатом и Москвой и восстановить единство Православной Церкви», – сказано в совместном заявлении патриархов.

Александрийский патриархат

21 сентября патриарх Александрийский и всея Африки Феодор ІІ и предстоятель Польской православной церкви митрополит Савва в совместном заявлении призвали «всех, от кого зависит преодоление церковных недоразумений, связанных с предоставлением автокефалии Украинской церкви, сделать все возможное для избежания конфликта из-за этого вопроса».

Предстоятели двух церквей заявили, что призывают все стороны уладить конфликт и «молится о единстве и о мире для украинского народа». О методах «улаживания» конфликта в заявлении ничего не сказано.

27 сентября во время визита в Одессу, Феодор II согласно пресс-службе УПЦ МП призвал украинских верующих «оставаться верными канонической церкви».

«Глава канонической Церкви в Украине – это наш Блаженнейший Митрополит Онуфрий…С Блаженнейшим Митрополитом Саввой (главой Польской церкви – Ред.) мы подписали один документ, что мы находимся вместе с канонической Православной Церковью в Украине» – цитирует Феодора пресс-служба УПЦ МП.

Кипрская православная церковь

Кипрская церковь заявила, что поддерживает хорошие отношения со всеми поместными православными Церквами, от Вселенского патриархата и до молодой Церкви Чешских земель и Словакии, а также с РПЦ.

«В этот критический момент мы призываем всех избегать публичных заявлений с резкими заголовками, которые только ухудшают ситуацию», – заявили клирики Кипрской церкви.

Кипрская церковь надеется, что все проблемы будут решены «в откровенном диалоге с любовью» и выражает готовность любым образом содействовать в этом направлении.

Православная церковь в Америке

Архиепископ Вашингтонский, митрополит всей Америки и Канады Тихон в своем послании от 26 сентября заявил, что Вселенский престол проинформировал Синод о своем решении предоставить автокефалию Украинской церкви. По словам Тихона, проблема разделения церкви в Украине негативно сказывается и на приходах американской церкви.

Решение РПЦ прекратить участие в структурах под главенством Константинополя (по состоянию на 14 сентября) Синод воспринял с сожалением, но с пониманием.

«Мы поддерживаем необходимость диалога и призываем все поместные Православные Церкви решить нынешний кризис в Украине путем созыва Всеправославного собора. Мы готовы участвовать в таких братских дискуссиях», – сказано в заявлении.

Также Синод церкви выразил поддержку митрополиту УПЦ МП Онуфрию и «всем епископам, духовенству, монахам и верным канонической Украинской Православной Церкви».

Отметим, что Православная церковь Америки получила автокефалию в 1970 году от РПЦ, однако, ее не признал Вселенский престол, продолжая рассматривать ее как самоуправляемую часть Московского Патриархата. Автокефалия ПЦА признается РПЦ, Грузинской, Болгарской, Пол ьской церквями, а также церковью Чешских земель и Словакии.

Сербская православная церковь

Собор сербских иерархов от 12 ноября постановил, что не будет вступать в евхаристическое общение с реабилитированными Константинополем православными клириками Украины.

«Собор с сожалением констатировал, что Константинопольский патриархат сделал канонически необоснованное решение о реабилитации двух лидеров раскольнических групп Украины Филарета Денисенко и Maкария Малетича, наряду с их епископатом и духовенством….поэтому… решения Синода Константинопольского патриархата необязательны для Сербской православной церкви», – говорится в заявлении собора.

Сербская церковь предложила Константинополю и другим автокефальным православным церквям рассмотреть украинский вопрос на Всеправославном соборе, чтобы «подтвердить и укрепить соборность и единство Православной церкви».

Польская православная церковь

15 ноября Архиерейский собор Польской православной церкви постановил, что не будет вступать в евхаристическое общение с восстановленным в правах духовенством УПЦ КП и УАПЦ.

В Польской церкви полагают, что «лица, лишенные своего сана, не могут быть лидерами в установлении мира в Православной церкви Украины, их действия вызовут еще больший хаос».

«Святейший Архиерейский Собор запрещает священникам Польской автокефальной православной церкви вступать в литургические и молитвенные контакты с «духовенством» так называемого Киевского Патриархата и так называемой «Автокефальной православной церкви», – сказано в сообщении по итогам заседания собора.

Собор Польской церкви выступил за созыв Всеправославного собора для решения украинского церковного вопроса.

В комментарии «Rzeczpospolita» пресс-секретарь Польской православной церкви Генрик Папроцкий заявил, коммуникат собора не такой резкий, как может показаться сначала. Он уверяет, что Польская церковь не возражала против решения Константинополя, но «заняла выжидательную позицию», хотя и признал, что на данный момент она скорее на стороне РПЦ. Папроцкий добавил, что «невозможно отрицать» связи Украинской православной церкви с Москвой.

«Ситуация в Украине пока неясна. Существует проблема с так называемым патриархом Филарет который внезапно был восстановлен в правах без консультаций с Русской церковью», – добавил спикер.

Румынская православная церковь

26 октября Синод Румынской церкви призвал Вселенский патриархат и РПЦ найти общее решение в возникшей ситуации вокруг автокефалии УПЦ и сохранить единство веры и «пастырской административной свободы».

«Румынская церковь подчеркивает, что единство может поддерживаться посредством взаимной ответственности и сотрудничества между поместными православными церквями, а также путем развития диалога и сосуществования», – сказано в заявлении Синода.

Православная церковь Чешских земель и Словакии

10 ноября митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав заявил, что его церковь поддерживает «Украинскую православную церковь во главе с митрополитом Онуфрием».

«Что касается ситуации в Украине, я молюсь о вмешательстве Бога, и я твердо верю в мудрое решение мирового православия. Как показывает история, вмешательство государства в церковные дела никогда не шло на пользу делу. Священные каноны Православной Церкви нельзя подвергать «интересам общественного блага», – заявил митрополит Ростислав во время встречи с с епископом Барышевским УПЦ МП Виктором.

Православная церковь Чешских земель и Словакии на данный момент является самой молодой среди автокефальных церквей, томос ей был дарован Константинополем в 1998 году.

Грузинская православная церковь

Грузинская церковь пока не сформировала четкую позицию в отношении украинской автокефалии и не участвует в «сложных дискуссиях».

В официальном заявлении грузинской патриархии говорится, что на встрече с патриархом всея Грузии Илией II спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил о стремлении к признанию автокефалии украинской церкви.

На это предстоятель Грузинской церкви ответил, что это было бы приятным событием, но существуют сложности в достижении этого вопроса.

«Что касается позиции грузинской церкви по вопросу автокефалии украинской церкви, она остается неизменной – пока не зафиксируют своих окончательных официальных позиций на основании канонических церковных норм Константинополь и Московский патриархат, Грузинский патриархат воздерживается от комментариев», – заявили в грузинской патриархии.

11 октября, Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

15 октября, Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в «запретных» храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с Русской православной церковью и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата относительно Украинской церкви.

Архиепископ Телмисский Иов в интервью ВВС заявил, что с 11 октября 2018 года иерархи всех украинских церквей в глазах Фанара имеют одинаковый статус – клириков Вселенского престола. Таким образом, с канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует.

Владыка Иов отметил, что Вселенский патриарх имеет абсолютное право провозглашать автокефалию, это его привилегия, если же РПЦ сомневается относительно этого, она должна отречься от собственной автокефалии. Иов допустил, что в отношении РПЦ будут применены «определенные меры» в случае дальнейшего сопротивления автокефалии Украинской церкви.

Сергей Денисов, «Новое Время»