НАТО осуждает действия России на Азовском море и перекрытие Керченского пролива

Соответствующий пункт в резолюция Парламентской ассамблеи НАТО был включен по просьбе украинской делегации.

Комитет Парламентской ассамблеи НАТО по вопросам гражданского измерения и безопасности считает незаконными и опасными действия России в Азовском море. Глава делегации депутат Ирина Фриз на своей странице в Facebook сообщила, что об этом говорится в его резолюции.

«В резолюции к докладу Лорда Джоплинга «Противодействие гибридным угрозам России» учтен новый параграф, который был внесен нашей делегацией», – отметила она.

https://www.facebook.com/Iryna.Friz/photos/a.847556005267726/2152636328093014/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA_iBW6EwsjH3xcpIPUIyHwaZBNae70P9lyqfGu_k_9YeEMZ76N0ZWwKpynHAFoa3HXu9DJJuNYYmBAFIFhdHEDp-xQf52AHFwQIRWt9QrRuHsSu67Hba-qPoQq2zwkqu9FW9Yir-c10Scp6PFY90lU3PJhK7kajECZK4bBg-CO8Y6R-sBz8_iF8MVFSCpdv0l5iBaR5nh4DyRglvBuwMk2n9VpmMhzBljDKKlFfqf1u3CeUf4SK7mTLeJW37En8KT9V-3M00_xMWZWHyYao3AYXUIkPAju3m8sbjF1a3qDzq9zIZ3m_vMH6JUUYN3lcoGzMYUO4cNnd83RY77w_We4Ew&__tn__=-R

«Его смысл таков: осуждая незаконное строительство керченского моста Россией, а также политику России в отношении избирательного отказа в доступе и безосновательного задержания украинских и международных судов в Азовском море, очень обеспокоены новыми угрозами безопасности, экономике и экологии в регионе», – уточнила Фриз.

Она сообщила, что комитет по вопросам гражданского измерения и безопасности ПА НАТО принял эту резолюцию единогласно.

В последние месяцы российские пограничники все чаще останавливают украинские суда в Азовском море якобы для проверки.

Украина считает, что Россия стремится перекрыть доступ судов в украинские порты, фактически захватив еще и Азовское море.

«Украинско-Российское обозрение»