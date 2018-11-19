Курченко получил под полный контроль экономику оккупированного Донбасса

Компанию беглого украинского олигарха «Внешторгсервис», которая монополизировала экономику оккупированного региона, возглавляет гражданин России, экс-вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков.

После псевдовыборов на неподконтрольных Украине территориях Донбасса реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в руки структуры «Внешторгсервис», которую связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко, пишет «Радио Свобода».

Как отмечается, «Внешторгсервис» возглавляет гражданин России, экс-вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков.

Эта компания с прошлого года руководит практически всеми шахтами и заводами на оккупированной территории. Добытый уголь и готовый металл затем попадают в Россию – без ведома украинских владельцев захваченных предприятий.

«Мы мониторим и железнодорожную информацию, и таможенную статистику. И судя по данным, которые мы видим, ежемесячно около 400-500 тысяч тонн угля с временно оккупированной территории пересекают границу с РФ», – рассказывает руководитель офиса главы «ДТЭК Энерго» Денис Диденко.

«А вот монополистом по поставкам и продаже продукции с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей стала фирма «Газ-альянс» того же Курченко», – пишет издание.

Весной этого года Министерство экономики России запретило другим трейдерам контактировать с группировками «ЛНР» и «ДНР». Обиженные российские фирмы даже написали коллективное письмо Владимиру Путину.

«Этим решением нас просто вытесняют с рынка и передают наш бизнес одной компании – ООО «Компания «Газ Альянс». Фактически, бизнес монополизируется одной компанией, которая будет диктовать условия как поставщикам на территории «ЛНР» и «ДНР», так и покупателям», – говорится в письме.

Структуры Курченко фактически контролируют все промышленные гиганты неподконтрольного Донбасса, говорят эксперты.

В расследовании отмечается, что «Внешторгсервис», как и структуры Курченко – в «черном списке» Министерства финансов США.

«Правда, в украинском списке санкционных предприятий, этот монополист, который зарабатывает на украинских предприятиях на оккупированном Донбассе, почему-то не значится», – подытожил автор.

Ранее сообщалось, что компании, подконтрольные Курченко, являются крупнейшими экспортерами нелегального угля с оккупированных территорий Донбасса в страны Европы.

В июне главная военная прокуратура начала расследование по факту реализации незаконно добытого на оккупированной территории угля марки «антрацит» под руководством бизнесмена Сергея Курченко.

«Радио Свобода»