В Константинополе назвали предположительный срок проведения Объединительного собора украинской церкви

Собор предположительно пройдет в декабре, возможно о точной дате будет объявлено на предстоящем заседание Синода Константинопольского патрирхата.

Объединительный Собор Украинской Православной Церкви состоится в декабре 2018 года. Отмечается, что Вселенский Патриархат подтверждает свое решение предоставить томос об автокефалии Православной церкви в Украине, сообщает сайт Вселенского патриархата.

«Пока процесс подготовки к Священному собору Православной Церкви в Украине продолжается, конкретная дата будет представлена для утверждения и объявления Святым и Священным Синодом Вселенского Патриархата в декабре 2018 года», – говорится в сообщении.

Сообщается, что заседание Святого и Священного Синода состоится с 27 по 29 ноября.

Эту информацию подтвердил на своей странице в Facebook советник президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

Тепер офіційно. Повідомлення з Фанару:Вселенський Патріархат підтверджує своє рішення надати Томос про автокефалію… Опубліковано Rostyslav Pavlenko Неділя, 18 листопад 2018 р.

Как сообщалось, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Ранее, источники «Украинской Правды» сообщали, что собор может быть проведен 21 или 22 ноября, однако точной договоренности еще нет.

В то же время, российское издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в Константинопольском патриархате утверждл, что собор будет проведен 21 ноября.

Ранее представитель Константинопольского патриархата заявил, что после отмены акта о передаче территории Украины под администрацию Русской церквив Украине фактически не существует УПЦ Московского патриархата.

Представитель Константинополя также заявил, что все иерархи украинских церквей имеют равные права на участие в соборе относительно автокефалии.

13 ноября президент Петр Порошенко встретился с представителями УПЦ МП и заявил, что государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церкви.

В УПЦ МП заявили, что их участие в объединительном соборе невозможно.

Позже Порошенко заявил, что все еще открыт к диалогу с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата.

Также стало известно, что представители УПЦ МП, которые поддерживают объединение Украинской православной церкви и встретились с Порошенко, заявили о сильном давлении.

Секретариат Синода Константинопольского патриархата