В лучших традициях СС: главой Интерпола выбирают комсомольца и путинского генерала

21 ноября Интерпол выбирает себе президента. Эта международная организация, объединяющая уголовную полицию 192 стран, была создана в 1923 году в Вене и поначалу называлась Международной комиссией уголовной полиции. Позже ее переименовали в Международную организацию уголовной полиции – Интерпол.
Задача Интерпола – бороться с общеуголовной преступностью. Устав организации запрещает «деятельность политического, военного, религиозного и расового характера». Более того, устав предписывает организации вести свою деятельность «в духе Всеобщей Декларации прав человека», пишет на страницах «Грани.Ru» Александр Подрабинек.
Поскольку в Интерпол наряду с демократиями входят разнообразные деспотические режимы, то относительно духа Всеобщей декларации прав человека возникают большие сомнения. Диктатуры с удовольствием используют механизмами Интерпола для розыска и ареста своих политических оппонентов. Не всегда им это удается, но попытки не прекращаются.
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Особой популярностью пользуются «красные уведомления» – требования об аресте разыскиваемого преступника. Каждая страна, входящая в организацию, может внести человека в «красный список» Интерпола. Полиция всех стран будет искать его и арестует при первой же возможности. Потом на суде по экстрадиции может выясниться, что в деле есть политический мотив, и красная карточка будет удалена из списка Интерпола. Но может и не выясниться.
Обжаловать внесение в «красный список» невозможно. Такой процедуры нет. Журналистка из Венесуэлы Патрисия Полео, писавшая о связях правительства своей страны с колумбийскими повстанцами, получила политическое убежище в США. Тем не менее Интерпол выпустил по запросу Венесуэлы «красное уведомление» с ее именем.
Иран в преддверии президентских выборов внес в «красный список» 12 своих эмигрантов, проживавших в Европе и критикующих фундаменталистский режим. Камбоджийская полиция занесла в «красный список» Интерпола французского журналиста, писавшего обидные статьи про секс-туризм в Камбодже. Используют Интерпол в политических целях Турция, Белоруссия, Арабские Эмираты.
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Не отстает и Россия. «Красные уведомления» рассылались на получившего политическое убежище в Великобритании чеченского оппозиционера Ахмеда Закаева, антифашиста и защитника Химкинского леса Петра Силаева, инициатора «закона Магнитского» Уильяма Браудера. Действия эти столь беспардонны, что не далее как летом этого года американские сенаторы призвали ограничить право России объявлять людей в международный розыск через Интерпол.
Интерпол никак не отреагировал на этот призыв. Но теперь ответ ожидается восхитительный. Лондонская «The Times» пишет, что вероятнее всего президентом Интерпола станет представитель России в этой организации Александр Прокопчук. Сейчас он занимает должность вице-президента. По данным «The Times», его избрание – дело решенное.
57-летний Прокопчук начинал свою карьеру в комсомольских организациях Украины. Сначала работал в Житомирском обкоме комсомола, а в 1986 году переехал в Москву вместе с только что назначенным тогда первым секретарем Центрального комитета ВЛКСМ Виктором Мироненко. Здесь он сделал неплохую карьеру, дослужившись до генерал-майора. В 2011 году стал начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ.
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«The Times» пишет, что назначение Прокопчука президентом Интерпола будет значительной победой Кремля. Это несомненно. Полиция западных стран будет вылавливать диверсантов, травящих в Европе врагов Москвы полонием и «Новичком», будет бороться с кремлевской киберпреступностью, будет искать на Западе коррупционные связи окружения российского президента, а международную полицию тем временем будет возглавлять ставленник Кремля.
Ввиду того, что возможность получения Интерполом откатов от Москвы совершенно, конечно, исключена – ведь это было бы несовместимо с их полицейским достоинством, – я уж не знаю, что и предположить. Может быть, Интерполу не важны ни эффективность работы, ни собственная репутация?
Вполне возможно. Достаточно вспомнить, что с 1940 по 1942 годы эту организацию возглавлял представитель Германии обергруппенфюрер СС Рейнхард Гейдрих, начальник Гестапо и один из инициаторов «окончательного решения еврейского вопроса».
Международного сотрудничества полиции в те годы практически не было, но остальные страны-участницы почему-то не решились снять с должности эсэсовца или расформировать организацию. Об этом позаботились два британских разведчика, в июне 1942 года убившие Гейдриха в Праге.
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Впрочем, в 1943 году эту же должность занял другой генерал СС – Эрнст Кальтенбруннер, преемник Гиммлера и главный куратор нацистских концлагерей. Он оставался на своем посту до конца войны, а в 1946 году был повешен по приговору Нюрнбергского трибунала.
Вот такая невеселая история у Интерпола. Похоже, вопрос об эффективности и репутации останется чисто риторическим. На фоне генералов Гейдриха и Кальтенбруннера генерал-майор Прокопчук будет смотреться очень даже неплохо.
Александр Подрабинек, «Грани.Ru»