Похищение Европы или как Путин «берет в плен» одну страну за другой, – Муждабев

Последние события в Европе говорят о том, что Кремль добился определенных успехов в гибридной войне против Европы. Ряд стран уже стали его заложникми.

Гибридная война – это не всегда бомбы и «грады». Третья Мировая гибридная война, а она уже началась, включает в себя все, все методы, силы и средства, которые есть у страны-агрессора, делится своим мнением журналист Айдер Муждабаев в ролике на своем YouTube-канале.

Журналист рассказал о том, где, как, в каких формах происходит вмешательство россиян в западную политику, что делает целые страны и их правительства заложниками русского фюрера.

Айдер Муждабаев, YouTube