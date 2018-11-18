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Новости

Кремль будет поддерживать на президентских выборах Тимошенко, – Венедиктов

«Эхо Москвы»
18 ноября 2018

Президент России Владимир Путин ясно дал понять, что будет поддерживать на выборах президента Украины лидера «Батьківщини» Юлию Тимошенко.

Проведением «выборов» на подконтрольных боевикам территориях Донецкой и Луганской областей Кремль пошел на «полное нарушение» Минских соглашений и дал понять, что при нынешней власти в Украине конфликт на Донбассе урегулирован не будет. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил 17 ноября ее главный редактор Алексей Венедиктов.

«Можно спорить, кто не выполняет Минские соглашения, но кто точно нарушает, так эта история. Я думаю важны не выборы в «ЛНР» и «ДНР» а то, что президент России Владимир Путин сказал, что с нынешней властью в Украине мы не продвинемся никуда. С учетом президентской кампании явный знак того, что Кремль будет поддерживать Юлию Тимошенко на президентских выборах», – заявил он.

Венедиктов добавил, что внесение Тимошенко в санкционный список РФ тоже поможет ее электоральным шансам. При этом Венедиктов сравнил кремлевскую клику с героем сказочного цикла о «Изумрудном городе» Урфин Джюс, который с помощью волшебного порошка создал армию деревянных солдат-дуболомов и захватил власть.

«Это помогает сильно. Вы все считаете, что они дуболомы, а они урфин-джюсы, а не дуболомы. Они порошком ее посыпают», – подытожил главред «Эха Москвы».

11 ноября на подконтрольных боевикам территориях Донецкой и Луганской областей прошли «выборы депутатов народных советов и глав республик». Президент Украины Петр Порошенко назвал эти «выборы» фейковыми. В прокуратуре Донецкой области напомнили, что причастным к организации «выборов» на Донбассе грозит пожизненное лишение свободы.

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«Выборы» в ОРДЛО раскритиковали Евросоюз и США. Представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что они нарушают международное право и подрывают обязательства, взятые в рамках Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе. Посольство США в Украине отметило, что выгоду от «бутафорских выборов» в ОРДЛО получат только приспешники России на востоке Украины.

Выборы президента Украины пройдут в 2019 году.

Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и Социологической группой «Рейтинг» с 19 октября по 2 ноября, среди тех, кто планирует голосовать и определился, в тройке лидеров потенциальных кандидатов в президенты Украины – Тимошенко (20,7%), актер Владимир Зеленский (11,44%) и Порошенко (10,3%).

«Эхо Москвы»

Tags: Владимир Путин, выборы, Россия, Украина, Юлия Тимошенко

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