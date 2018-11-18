Кремль будет поддерживать на президентских выборах Тимошенко, – Венедиктов

Президент России Владимир Путин ясно дал понять, что будет поддерживать на выборах президента Украины лидера «Батьківщини» Юлию Тимошенко.

Проведением «выборов» на подконтрольных боевикам территориях Донецкой и Луганской областей Кремль пошел на «полное нарушение» Минских соглашений и дал понять, что при нынешней власти в Украине конфликт на Донбассе урегулирован не будет. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил 17 ноября ее главный редактор Алексей Венедиктов.

«Можно спорить, кто не выполняет Минские соглашения, но кто точно нарушает, так эта история. Я думаю важны не выборы в «ЛНР» и «ДНР» а то, что президент России Владимир Путин сказал, что с нынешней властью в Украине мы не продвинемся никуда. С учетом президентской кампании явный знак того, что Кремль будет поддерживать Юлию Тимошенко на президентских выборах», – заявил он.

Венедиктов добавил, что внесение Тимошенко в санкционный список РФ тоже поможет ее электоральным шансам. При этом Венедиктов сравнил кремлевскую клику с героем сказочного цикла о «Изумрудном городе» Урфин Джюс, который с помощью волшебного порошка создал армию деревянных солдат-дуболомов и захватил власть.

«Это помогает сильно. Вы все считаете, что они дуболомы, а они урфин-джюсы, а не дуболомы. Они порошком ее посыпают», – подытожил главред «Эха Москвы».

11 ноября на подконтрольных боевикам территориях Донецкой и Луганской областей прошли «выборы депутатов народных советов и глав республик». Президент Украины Петр Порошенко назвал эти «выборы» фейковыми. В прокуратуре Донецкой области напомнили, что причастным к организации «выборов» на Донбассе грозит пожизненное лишение свободы.

«Выборы» в ОРДЛО раскритиковали Евросоюз и США. Представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что они нарушают международное право и подрывают обязательства, взятые в рамках Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе. Посольство США в Украине отметило, что выгоду от «бутафорских выборов» в ОРДЛО получат только приспешники России на востоке Украины.

Выборы президента Украины пройдут в 2019 году.

Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и Социологической группой «Рейтинг» с 19 октября по 2 ноября, среди тех, кто планирует голосовать и определился, в тройке лидеров потенциальных кандидатов в президенты Украины – Тимошенко (20,7%), актер Владимир Зеленский (11,44%) и Порошенко (10,3%).

«Эхо Москвы»