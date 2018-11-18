Санкции должны разрушить кремлевскую репрессивную машину, – Фейгин

Основной удар санкции должны нанести не лично по Путину и его окружению, они должны сломать всю российскую репрессивную машину.

Несмотря на то, что нацлидер России Владимир Путин пользуется международным иммунитетом, санкционная политика Запада способна нанести существенный удар по его «зоне комфорта», перекрыв ему доступ к его счетам и активам зарубежом. Российский юрист Марк Фейгин рассказал об этом в интервью «Радио Свобода».

«Здесь не только речь о включении в санкции персоналий. За этим списком следят международные организации, которые могут повлиять на вопрос визовых диффамаций. В отношении двух сотен лиц, которые сейчас находятся в «списке Путина», – в частности, в отношении пропагандистов, – могут быть введены ограничения в предоставлении виз. Речь идет не исключительно о санкциях – это разнообразные способы давления», – подчеркнул юрист.

«Путин пользуется международным иммунитетом, но это не означает, что его капиталы, его доверенные лица, номинальные директора компаний, которые аффилированы с Путиным и его окружением, не могут стать мишенью санкционной политики. Этот процесс уже идет, его не надо особенно стимулировать. Те, с кем я и мои коллеги общались в Вашингтоне, дают понять, что процесс продолжится. Это будет многовариантный удар и по капиталам, и по активам, и по спрятанным активам, и по лицам, которые занимаются отмыванием», – отметил Фейгин.

«Я думаю, что речь не об ударе по Путину, а о разрушении московской репрессивной машины, которая создана исключительно для того, чтобы удерживать власть, узурпировать ее, продлевать бесконечно, распространять вовне принципы, которыми они сами руководствуются: коррупция, пренебрежение правами человека и международного права, отказ от демократии в пользу узурпации власти и авторитарных методов управления», – поделился своим мнением российский юрист.

«В свою очередь Западу приходится выбирать между интересами и принципами. Интересы часто вступают в сильное противоречие с этими принципами, идейными соображениями. Мне кажется, что в Соединенных Штатах гораздо лучше ситуация, чем в Европе, здесь они настроены очень решительно», – подчеркнул Фейгин.

«Я пока еще проживаю в Москве и наблюдаю за этими изменениями ландшафта, в отличие от многих, кто сейчас находится в эмиграции и свое мнение составляет по интернету. Я считаю, что идет окончательная трансформация авторитарной системы в уже законченную диктатуру. Дело не в количестве репрессий, а в сумме характеристик, которые определяют этот режим как диктаторский», – уточнил мнение он.

«Я думаю, что там повышаются риски для самого этого режима, соответственно, защитной функцией его являются репрессии и попытка легитимировать несменяемость власти Путина. Этот процесс происходит на глазах. Но есть и другие особенности, чуть менее заметные, они происходят в элитах. Уверенно можно говорить, что развивается внутриэлитный менталитет, непотизм. Посмотрите: дети этих людей становятся их преемниками во власти, такого не бывало даже в сословных системах России до революции. Министр Патрушев – это сын Патрушева. Отец – руководитель Совбеза, бывший глава ФСБ, а теперь его сын – министр сельского хозяйства… Множество таких примеров. Я в своем докладе делаю упор на состоянии судебной системы», – сказал он в заключении.

«Радио Свобода»