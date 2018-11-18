Есть ли у России идеология? Игорь Эйдман об особенностях политики государства российского

Популярно мнение, что у путинского режима нет идеологии, что его пропаганда — постмодернистский набор, противоречащих друг другу симулякров. На первый взгляд, и правда, все это производит впечатление какой-то шизофрении.

Культ Николая 2 сочетается с прославлением Сталина, восхваление ЧК и комсомола с государственным православием и т.д., и т.п. Однако ничего нового в этом нет. Еще в послереволюционной белой эмиграции сформировался ряд идеологических течений, пытавшихся совместить симпатии к большевизму и национал-консерватизм (иногда в форме монархизма и клерикализма), пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

Среди них: национал-большевики, евразийцы и особенно младороссы, начертавшие на своих знаменах: «Царь и Советы». При существенных различиях у них было много общего: империализм, антизападничество, антилиберализм, урапатриотизм, авторитаризм; вера в особый путь России. Для них было не столь важно, как называется империя (СССР, Российская, Евразийская), главное, чтобы она жила, развивалась и успешно противостояла «извечному западному врагу». Все это присуще и путинизму.

Есть ли у России идеология?Популярно мнение, что у путинского режима нет идеологии, что его пропаганда -… Опубліковано Игорем Эйдманом Неділя, 18 листопад 2018 р.

Эти идеологии находились под определенным влиянием шедшего тогда в гору фашизма, их можно назвать парафашистскими. Путинизм, продолжая ту же традицию, стал разновидностью неофашизма.

Евразийцы (особенно левые) и младороссы активно симпатизировали сталинизму. Не случайно, что некоторые из них стали агентами ЧК (например, муж Цветаевой С. Эфрон). Их идеи дошли до наших дней и повлияли на взгляды российской элиты. Евразийство в версиях Л. Гумилева и А. Дугина популярно у российских силовиков.

Хранителем наследия младороссов стала церковная среда. Их лидер Казем-Бека в конце 50-х годы вернулся в СССР, работал в отделе внешних церковных сношений и был членом редколлегии «Журнала Московской Патриархии». На его поминальной трапезе протоиерей Николай Гундяев (старший брат нынешнего патриарха) сказал, что «Казем-Бека нужно не только помнить, его надо изучать».

Вы скажите, властям наплевать на все идеологии, главное для них коррупционное обогащение. Однако тоталитарная идеология может быть подспорьем для системной коррупции. Так было, например, в тоже очень сильно коррумпированной фашистской Италии.

Государственная идеология нужна коррупционной верхушке для того, чтобы держать в повиновении население, поэтому в путинской России ее все активнее пропагандируют в СМИ; протаскивают в школу и армию. Ихтамнетов не только прельщают деньгами, но и идейно накачивают. Без дурманящих идеологических завываний людей на бойню не загонишь.

Игорь Эйдман, Facebook