Есть ли у России идеология? Игорь Эйдман об особенностях политики государства российского

Популярно мнение, что у путинского режима нет идеологии, что его пропаганда — постмодернистский набор, противоречащих друг другу симулякров. На первый взгляд, и правда, все это производит впечатление какой-то шизофрении.
Культ Николая 2 сочетается с прославлением Сталина, восхваление ЧК и комсомола с государственным православием и т.д., и т.п. Однако ничего нового в этом нет. Еще в послереволюционной белой эмиграции сформировался ряд идеологических течений, пытавшихся совместить симпатии к большевизму и национал-консерватизм (иногда в форме монархизма и клерикализма), пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.
Среди них: национал-большевики, евразийцы и особенно младороссы, начертавшие на своих знаменах: «Царь и Советы». При существенных различиях у них было много общего: империализм, антизападничество, антилиберализм, урапатриотизм, авторитаризм; вера в особый путь России. Для них было не столь важно, как называется империя (СССР, Российская, Евразийская), главное, чтобы она жила, развивалась и успешно противостояла «извечному западному врагу». Все это присуще и путинизму.
Есть ли у России идеология?Популярно мнение, что у путинского режима нет идеологии, что его пропаганда -…
Опубліковано Игорем Эйдманом Неділя, 18 листопад 2018 р.
Эти идеологии находились под определенным влиянием шедшего тогда в гору фашизма, их можно назвать парафашистскими. Путинизм, продолжая ту же традицию, стал разновидностью неофашизма.
Евразийцы (особенно левые) и младороссы активно симпатизировали сталинизму. Не случайно, что некоторые из них стали агентами ЧК (например, муж Цветаевой С. Эфрон). Их идеи дошли до наших дней и повлияли на взгляды российской элиты. Евразийство в версиях Л. Гумилева и А. Дугина популярно у российских силовиков.
Хранителем наследия младороссов стала церковная среда. Их лидер Казем-Бека в конце 50-х годы вернулся в СССР, работал в отделе внешних церковных сношений и был членом редколлегии «Журнала Московской Патриархии». На его поминальной трапезе протоиерей Николай Гундяев (старший брат нынешнего патриарха) сказал, что «Казем-Бека нужно не только помнить, его надо изучать».
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Вы скажите, властям наплевать на все идеологии, главное для них коррупционное обогащение. Однако тоталитарная идеология может быть подспорьем для системной коррупции. Так было, например, в тоже очень сильно коррумпированной фашистской Италии.
Государственная идеология нужна коррупционной верхушке для того, чтобы держать в повиновении население, поэтому в путинской России ее все активнее пропагандируют в СМИ; протаскивают в школу и армию. Ихтамнетов не только прельщают деньгами, но и идейно накачивают. Без дурманящих идеологических завываний людей на бойню не загонишь.
Игорь Эйдман, Facebook