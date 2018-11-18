Янукович не сможет выступить завтра с последним словом в суде

Янукович был госпитализирован сегодня в московское НИИ Скорой помощи им. Склифосовского с травмами. По имеющейся информации он получил травму позвоночник и коленного сустава.

Адвокаты Януковича собирают соответствующие медицинские справки, чтобы предоставить их суду, ведь принять участие в судебном заседании 19 ноября экс-президент не сможет. Адвокат Януковича Александр Горошинский заявил об этом в эфире телеканала «112 Украина», передает «Украинская Правда».

«Он не может самостоятельно передвигаться. У него лангетка гипсовая повязка, перемотана обычным бинтом. Как говорят врачи, у него тяжелая травма. Минимум 21 день будет лечиться, 2-3 недели» , – заявил Горошинский.

Он добавил, что адвокаты предоставят соответствующие документы суду.

Напомним, 19 ноября в Оболонском райсуде Киева должно состояться очередное заседание по делу Януковича, где он должен был выступить с последним словом.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч.5 ст.27 ч.3 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Стадия прений в судебном разбирательстве уже закончена.

Экс-президент просил суд обеспечить его участие в судебных прениях путем видеоконференцcвязи и с адвокатом, для регистрации которого в качестве иностранного адвоката в России нужен 1 месяц.

Ранее российские масс-медиа сообщили, что бывший президент Украины Виктор Янукович был госпитализирован в НИИ Скорой помощи им. Склифосовского.

Об этом 18 ноября сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник и одного из дежурных врачей больницы.

Издание отмечает, что в клинике «был замечен мужчина, очень похожий на экс-президента Украины В. Януковича».

По данным газеты, Янукович поступил в медучреждение 16 ноября в обездвиженном состоянии с подозрением на травму позвоночника и травму колена, которые он получил во время игры в теннис на одном из подмосковных кортов.

Отмечается, что Янукович был помещен в реанимацию, а затем переведен в частную клинику, сообщил источник.

Информацию о госпитализации Януковича позже подтвердили в справочной НИИ Склифософского, пишет РИА «Новости».

Московское издание «360» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что с украинским экс-президентом у пациента совпадают все данные, включая имя и дату рождения.

«Его доставили с кровоизлиянием в коленном суставе около 20:30. Ему оказали помощь, при этом оградили от всех посетителей. В больнице он пробыл около часа, после чего он уехал из медицинского учреждения», – пишет «360».

Напомним, в Киеве продолжается суд по делу о госизмене Виктора Януковича, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч.5 ст.27 ч.3 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Стадия прений в судебном разбирательстве уже закончена.

В октябре адвокаты Януковича – Александр Байдык и Александр Горошинский – отправились в Россию по вызову своего подзащитного. В суде Януковича с последним словом ожидали до конца октября.

Экс-президент просил суд обеспечить его участие в судебных прениях путем видеоконференцcвязи и с адвокатом, для регистрации которого в качестве иностранного адвоката в России нужен 1 месяц.

19 ноября в Оболонском райсуде Киева должно состояться очередное заседание по делу Януковича, где он должен был выступить с последним словом.

«Украинская Правда»