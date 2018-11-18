Форум Свободной России предложили в США новый санкционный список против России

Члены постоянного комитета Форума Свободной России представили в Вашингтоне «Список Путина» – перечень лиц, в отношении которых предлагается ввести санкции.

В списке, находящемся в свободном доступе, перечислены имена «вождей», высокопоставленных чиновников, «кошельков», зарубежных агентов, а также «соловьев» режима: «руководителей и активных сотрудников дезинформационных войск», таких как Дмитрий Киселев, Константин Эрнст, Олег Добродеев и Маргарита Симоньян. Ответственный секретарь организации Иван Тютрин, юрист Марк Фейгин и политик Андрей Сидельников провели ряд встреч в различных американских ведомствах, сообщает «Радио Свобода».

«Санкции будут вводиться не потому, что нужно просто механически увеличивать их количество. Европа и особенно Соединенные Штаты реагируют на новые вызовы, которые возникают со стороны России в адрес этих стран, на нарушение международного права, нарушение международных обязательств», – комментирует обнародование списка Марк Фейгин в интервью изданию.

«Дело Скрипалей – это совершенно новое явление. Санкции, которые вводились прежде, в связи с оккупацией Крыма или по «акту Магнитского», фиксировали преступления или нарушения, которые происходили на тот момент, но ведь надо было предотвратить новые нарушения законов, международных правил, а этого не произошло. Поэтому санкции будут и дальше вводиться до того момента, пока Россия не выполнит все, что от нее требуют, и в отношении Украины, и в отношении химического оружия, и по делу Скрипалей», – подчеркнул российский юрист.

«Здесь не вопрос нашего отношения к количеству санкций играет роль, а поведение путинского режима. Так что санкции продолжатся, конечно», – уточняет Фейгин.

16 ноября Марк Фейгин выступил на посвященной России дискуссии в Атлантическом совете. Зрителям телеканала «Россия-1» рассказали об этом событии, однако в центре репортажа оказалась попытка корреспондента прорваться в лифт, в котором ехал Фейгин, а слова «Список Путина» не прозвучали вовсе.

«Радио Свобода»