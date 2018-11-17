Как утверждают в российском МЧС персонал завода с прилегающий к очагу пожара был оперативно эвакуирован, а сам пожар не повлиял на работу предприятия.

Утром 17 ноября в Москве произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне (МНПЗ, входит в состав «Газпром нефть»). Загорелась установка крекинга (высокотемпературной переработки нефти), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой информированный источник.

«Есть угроза перехода огня на соседнюю установку», – сообщил источник.

По предварительным данным оперативного штаба на месте ЧС, пострадавших в результате возгорания нет.

В главке МЧС по Москве сообщили, что пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в 11:00, сообщает «Интерфакс».

Персонал с близлежащей территории был эвакуирован.

Как заявил начальник столичного главка МЧС Илья Денисов, пожар не повлиял на работу завода.

В МЧС заявляли, что облако дыма от пожара не распространяется на жилые кварталы, угрозы для населения нет.

Представители завода сообщили, что причиной возгорания могла стать деформация в печи установки по переработке нефтепродуктов.

Проектная мощность МНПЗ – 12,15 млн тонн нефти в год, завод обеспечивает порядка 40% рынка топлива столичного региона РФ.

«Интерфакс»