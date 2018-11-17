Как утверждают в российском МЧС персонал завода с прилегающий к очагу пожара был оперативно эвакуирован, а сам пожар не повлиял на работу предприятия.
Утром 17 ноября в Москве произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне (МНПЗ, входит в состав «Газпром нефть»). Загорелась установка крекинга (высокотемпературной переработки нефти), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой информированный источник.
«Есть угроза перехода огня на соседнюю установку», – сообщил источник.
По предварительным данным оперативного штаба на месте ЧС, пострадавших в результате возгорания нет.
В главке МЧС по Москве сообщили, что пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в 11:00, сообщает «Интерфакс».
Персонал с близлежащей территории был эвакуирован.
В России священнослужители дерутся из-за нехватки доходов с приходов
Как заявил начальник столичного главка МЧС Илья Денисов, пожар не повлиял на работу завода.
В МЧС заявляли, что облако дыма от пожара не распространяется на жилые кварталы, угрозы для населения нет.
Представители завода сообщили, что причиной возгорания могла стать деформация в печи установки по переработке нефтепродуктов.
Захарова Путина поправила и ей за это ничего не было, – Цимбалюк
Проектная мощность МНПЗ – 12,15 млн тонн нефти в год, завод обеспечивает порядка 40% рынка топлива столичного региона РФ.