В одной из православных епархий Кубани разразился гей-скандал

Священника на Кубани обвинили в сексуальных домогательствах к 20-летнему помощнику. Пострадавший выложил аудио разговора с настоятелем храма. Епархия ответила, что фразы вырваны из контекста.

В станице Кущевской Краснодарского края разрастается скандал вокруг обвинений в гомосексуальном харассменте. Алтарник местного храма апостола Иоанна Богослова Даниил Федотов сообщил о попытках настоятеля храма, благочинного Кущевского района игумена Юрия Пальчикова склонить его к «содомскому греху». Заявление на отца Юрия Даниил подал в Ейский епархиальный суд неделю назад (5−11 ноября 2018 года). Сама беседа состоялась еще в январе 2018 года, сообщает «МБХ-медиа».

Даниил Федотов, молодой человек 20 лет, служил алтарником – помощником священника при совершении службы около двух с половиной лет. Служить при храме он начинал еще при предыдущем настоятеле: Пальчикова направили в Кущевскую только год назад. Сам Юрий Пальчиков до этого служил в Свято-Георгиевском храме в Кизляре в Дагестане. Там он также был благочинным – в его ведении был Кизлярский округ.

Гей-скандал в РПЦСвященника на Кубани обвинили в сексуальных домогательствах к 20-летнему помощнику. Об этом заявил сам пострадавший, и выложил аудио разговора с настоятелем храма. Епархия ответила, что фразы вырваны из контекста. Опубліковано Planeta П'ятниця, 16 листопад 2018 р.

В заявлении в церковный суд молодой человек рассказал о приставаниях со стороны Пальчикова. В сети появились скрины переписки с отцом Юрием в вотсапе, а также аудиозапись разговора со священником. В распоряжении редакции «МБХ-медиа» имеется полная версия аудиозаписи.

«Канцелярия епархиального суда отписалась о получении, что заявка принята к рассмотрению. Больше никаких сведений от них не поступало. Они якобы проводят экспертизу аудиозаписи. Но есть две копии: сокращенная, которая публиковалась ранее, и полная. Им я отправил полную версию аудиозаписи. Надеюсь, что они делают экспертизу полной аудиозаписи, а не сокращенной. Полную версию я удалил, когда Пальчиков через одного из алтарников узнал, что я его записывал. Пальчиков был в ярости, мне пришлось удалить ее отовсюду. Но потом обнаружил, что она сохранилась в облачном хранилище, я даже забыл об этом», – заявил Даниил журналистам.

После того разговора в январе Даниил остался служить алтарником, он жил один, учился в колледже в станице Кущевской.

«Я был зависим полностью, и я не мог покинуть в то время помещение, поэтому мне приходилось там продолжать жить, и всю эту ситуацию я тогда по сути просто промолчал. Оттуда я уехал уже третьего сентября, но по другой причине».

После публикации аудиозаписи в адрес Даниила стали приходить угрозы, в том числе от прихожан храма. Сам Пальчиков также угрожал Даниилу, рассказывая о «связях в ФСБ». Но причиной для отъезда стал уже другой конфликт, произошедший в сентябре 2018 года с двоюродным братом Пальчикова.

«С Пальчиковым в одном доме проживал его двоюродный брат по имени Ян. Он у него работает водителем и просто по совместительству «принеси-подай». Избил он меня в сентябре, по-моему, второго числа. Ян в состоянии алкогольного опьянения выломал дверь в мою комнату, поднял меня с кровати и начал мне говорить: «Ты сука такая, сволочь, мы к тебе хорошо относимся, а ты нас не уважаешь, ты нас не слушаешься», что-то в таком ключе. При этом наносил удары: у меня остался синяк на левом плече, на боку. В тот же день я собрал вещи, купил билет и уехал».

Даниил уехал из Кущевки и проживает сейчас в другом городе (своего местоположения он не раскрывает), поступил там в вуз и нашел работу.

Игумен Юрий Пальчиков продолжает служить в храме Иоанна Богослова в станице Кущевской. Голос по телефону похож на голос из аудиозаписи, предоставленной Даниилом Федотовым. Комментировать обвинения в домогательствах священнослужитель отказался.

«МБХ-медиа»