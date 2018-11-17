В России священнослужители дерутся из-за нехватки доходов с приходов

«Нас лишили духовной пищи», – жалуются после драки священников прихожане и взывают к патриарху Кириллу разобраться в ситуации и разрешить конфликт.

Патриарху Кириллу придется разбираться, почему подрались служители в Гатчинской епархии. Здесь еще и брата по церкви обвиняют чуть ли не в рэкете. «47news» узнал, сколько рублей рассорили дьякона и настоятеля, пишет об этом на страницах издания Юлия Гильмшина.

Прихожане храма Архангела Михаила в деревне Сижно Сланцевского района показали, как по-настоящему умеет просить русский народ. Они записали видеообращение к патриарху Кириллу с просьбой снять запрет на службу с протоиерея Владимира Никитина.

Подобные записи мы привыкли видеть, скажем, к прямой линии Владимира Путина, и обычно граждане выглядят довольно искусственными, а слова – заученными.

Здесь же иначе. Полсотни человек, большинство из которых пожилые, молят патриарха с той сокровенностью, что может идти только от сердца. Расстроены они тем, что их священнику запрещено читать молитвы в их приходе. «Нас лишили духовной пищи», «Он научил нас молиться и каяться», «Отпустите», – настаивают заполненные слезами глаза, а в середине ролика все дружно кланяются.

Местный житель Петр Ковалевский, работающий в церкви алтарником, рассказал нам историю этого конфликта. Если убрать название конфессиональных санов, покажется, что речь не то о полиции, не то о кабаке.

По словам Ковалевского, прихожанам история была представлена так, что началась она между 13 и 14 часами 25 октября, с пяти тысяч рублей. Якобы именно эту сумму теперь должен был ежемесячно привозить протоиерей Владимир в Гатчинскую епархию.

«Раньше нужно было отправлять две тысячи, а тут подняли сразу в два с половиной раза. Конечно, нас всех это возмутило, ведь на службу в нашей глуши обычно приходят человек 40-50. Объем пожертвования нигде не прописывается, хотя квитанции выписываются. Отец Владимир начал объяснять, что мы и так изрядно потратились на освящение престола, недавно сгорел приходской домик, и мы все никак не можем собрать на новый. Так что больше денег нет», – пересказывает сюжет Ковалевский.

Дальше в бухгалтерии оказалось несколько человек. Собственно бухгалтер, отец Владимир и дьякон Евгений. Последний – родной брат епископа Гатчинского Митрофана. В миру они носят фамилию Осяк.

«К нашему священнику в Гатчинской епархии такое отношение вечно было… Как-то я слышал разговор дьякона Евгения, и он прямо обещал «приехать и замочить». Так вот, начали они спорить, и он ударил отца Владимира ногой в пах. Тот был в обычной одежде, в куртке носит перцовый баллончик. Это потому что боится собак, а в Петербурге у его дома их много. Брызнул ему в ответ. Собственно, благодаря баллончику, полноценная драка и не состоялась. Те вызвали полицию, объявили нашего Владимира террористом, возбудили административное дело. Все перевернули, якобы это он пришел в бухгалтерию и баллончик пшикнул», – говорит Ковалевский.

Практически сразу ему как алтарнику позвонил епископ Митрофан и объявил, что протоиерею наставлять паству на путь истинный отныне нельзя. «Митрофан выпустил циркуляр и запретил отцу Владимиру служить у нас. Вот так просто у нас все. Но травму он зафиксировал, так что не отвертятся», – настаивает он.

Судя по видео, настроение у прихожан теперь такое, будто у них отняли кров – настолько они расстроены. «Нашему храму все завидовали. Девять лет у нас отец Владимир, и видно, как все преобразилось здесь. Вокруг храмы, где не служат, а будто номер отбывают. Там священник что-то бубнит, прихожане перемывают друг другу косточки. У нас все иначе, наш священник отдавал всего себя нам. Многие говорили, приду на службу и обновляюсь, а теперь многие потеряны, не знают, как им жить. У нас же не только из деревни приходят в церковь, но и из Петербурга», – объясняет Ковалевский.

Видимо, поэтому новое религиозное начальство в прямом смысле уткнулось в закрытые двери. Две недели держали оборону, отбиваясь от, как они полагали, рейдерского захвата божьего дома. «Дверь закрыли, ключи не давали», – вспоминает вкратце по этому поводу наш собеседник. Кстати, служитель культа в обыденное время работает старшим аппаратчиком на местном предприятии.

Суть столкновения же он видит не в разнице философских подходов, а в деньгах.

«В июне этого года в нашем храме прошло освящение престола. Дьякон Евгений заявил, что за это мы должны передать сто тысяч рублей. У отца Владимира было только 25, это все, что удалось собрать. Когда дьякон увидел эту сумму, такое лицо сделал, будто, и за стол с нами не сядет. Тогда отец Владимир вышел, занял у людей еще 25, отдал. Епископ Митрофан как бы и ни при чем. Я у него спросил, зачем это, он ответил, мол, ребятам на бензин только дайте и хватит. Пусть две машины, ехать из Гатчины в Сланцы, но ничего себе бензин», – продолжает возмущаться он.

Кстати, насчет стола алтарник утверждает, что это тоже обходилось в немалую копеечку. «Приезжают на освящение восемь человек. Картошку с котлетами есть они не будут, им хорошую закуску подавай. Плюс нужен хороший коньяк. Да-да, именно так, пост не пост, обычно не интересует», – добавляет красок он.

По словам Ковалевского, отдавать лишнее не хотелось, потому что средств и так впритык. Тысяч 17-18 уходит за оплату электрического котла, плюс дрова, мелкий ремонт. На благоустройство, покупку дорогих икон и, к примеру, реконструкцию мозаики дают местные спонсоры. «Тысяч по триста стоит одна икона. Дорого, но это целевые пожертвования знакомых батюшки, он их тратит строго по назначению. Сам он живет за счет дохода от церковной лавки, свечки там и всякое. Ему же тоже нужно на бензин, на одежду», – объяснил алтарник, заметив, что за последние два года у епископа обновилась машина. По данным «47news», и у Евгения Осяка, и у Михаила Осяка в 2018 году появилось по Volvo XC-90.

Сам отец Владимир в беседе с корреспондентом «47news» подтвердил версию прихожан, однако, заявил, что не хочет официально ничего комментировать, потому его слова приводить мы целиком не можем. Скажем лишь, что, по его версии, в немилость выше стоящих структур он попал из-за несовпадения в денежном вопросе. Насчет истории со ста тысячами он заметил, что у него их не просто просили, а вымогали. Также он уверен, что конечной целью является недвижимость, ведь он привел церковь в хорошее состояние, настолько, что епископ Митрофан высказывался, будто чувствует себя там графом.

Евгений Осяк комментировать историю отказался, перенаправив корреспондента «47news» в пресс-службу. Епископ Митрофан заявил, что он в курсе ситуации только со слов участников. «Мне рассказывали те, кто находился внутри кабинета, что отец Владимир распылил газовый баллончик. По данным свидетелей, он стал выражаться нецензурно, зайдя в бухгалтерию. Его попросили выйти. Потом приезжала полиция», – сказал он.

На вопрос журналиста, в курсе ли он эпизода со ста тысячами рублей, ответил буквально так: «Мне брат насчет денег ничего не говорил, а я не спрашиваю, брал он деньги или нет. Я никаких денег точно не брал».

В общем, все как у нас – ничего святого.

Юлия Гильмшина, «47news»