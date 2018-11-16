Сенцову присуждена премия имени Сергея Магнитского

Это не денежная премия учреждена в 2015 году и вручается за выдающиеся заслуги в расследованиях, антикоррупционной деятельности и защиту прав человека.

15 ноября в Лондоне были названы имена лауреатов премии имени Сергея Магнитского. Ими стали украинский кинорежиссер Олег Сенцов, российский политик Алексей Навальный, правозащитница Зоя Светова, юристы из Гватемалы Жозе Роландо Альварадо и Виктория Сандовал, журналист-расследователь из Великобритании Элиот Хиггинс и, посмертно, – американский сенатор Джон Маккейн, сообщает «МБХ-медиа».

Премия имени Магнитского учреждена в 2015 году. Это не денежная премия присуждается, в частности, «за выдающиеся заслуги в сфере журналистских расследований, за достижения в области защиты прав человека, за выдающийся вклад в глобальную кампанию по делу Магнитского, за лучшую адвокатскую деятельность по защите прав человека не только в России, но и в других странах».

В прошлом наград были удостоены Борис Немцов (посмертно), бывший министр юстиции Канады Ирвин Котлер, конгрессмен Джим Макговерн, английский политик Доминик Рааб, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, юрист Джеффри Робертсон, российский правозащитник Валерий Борщев, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Ранее Польша присвоила Сенцову награду «За человеческое достоинство», он так же является лауреатом премии Сахарова.

Также украинский режиссер Олег Сенцов, который находится за решеткой в России по надуманному обвинению, получил премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова и награду проекта «Платформа европейской памяти и совести», исследующего тоталитарные режимы в Европе в 20 веке.

Сенцов 5 октября в открытом письме заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления. Голодовку с требованием освободить всех украинцев-политзаключенных Кремля он держал 145 дней.

Позже Сенцов написал в заявлении, которое передал через своего адвоката Дмитрия Динзе, что прекращает голодовку с 6 октября 2018 года. После 6 октября никакой достоверной информации о состоянии Сенцова не поступало.

16 октября сестра Сенцова сообщила, что он вышел из голодовки с тяжелыми последствиями для здоровья и не верит в то, что может выйти из российской тюрьмы.

26 октября сообщалось, что Сенцов попросил обнародовать его завещание.

«МБХ-медиа»