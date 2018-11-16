Мы могли возглавить процесс получения томоса и даже диктовать свои условия, – митрополит Симеон

Митрополит принадлежащий к московскому православному клиру является активным сторонником обретения автокефалии Украинской православной церкви.

Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий), не подписавший постановление Собора УПЦ МП об отказе от участия в создании автокефальной церкви, рассказал о своих мотивах в интервью «Укринформу».

«Я никогда раньше не скрывал, что являюсь сторонником автокефалии, но, как и большинство наших архиереев, ожидал, что мы получим ее от Российской православной церкви. Этот путь мы имели в виду, когда говорили о получении автокефалии каноническим путем. Но последние решения, которые принимаются в Московской патриархии, и риторика, которая звучит от нашего руководства из Москвы, не дает оснований ожидать такой автокефалии», – заявил он.

Митрополит считает неизбежным создание поместной автокефальной церкви и выразил сожаление в связи с решением УПЦ МП самоустраниться это этого процесса.

«С нами или без нас – она будет создана, и мне обидно, что мы добровольно выводим себя из этого процесса, хотя могли бы как самая большая православная церковь в Украине, которая насчитывает 12 тысяч приходов, возглавить этот процесс и даже диктовать свои условия», – сказал Симеон.

Митрополит также рассказал о встрече с президентом Петром Порошенко в «Украинском доме», на которую пришли только три архиерея УПЦ МП.

«Президент намерен встретиться по возможности со всеми нашими архиереями и ответить на те вопросы, которые касаются процессов предоставления автокефалии и создания в Украине поместной православной церкви. Это свое желание он озвучил во время встречи с нами, тремя архиереями, которые 13 ноября приехали в Украинский дом. Это была полезная встреча и очень искренний разговор. Я жалею, что в ней не принимали участие все наши владыки, ведь как и мы, они имели бы возможность получить ответы на множество очень важных и острых вопросов, которые действительно волнуют и нас, и нашу паству», – подчеркнул владыка.

Он также сказал, что никаких санкций в УПЦ МП к нему не применили.

«Говорили некоторые мои братья архиереи, возможно, шутя, а может, и нет, что нужно применить какие-то церковные наказание за то, что не подписал, говорили, что по правилам все должны подписать, уговаривали», – рассказал владыка. Он добавил, что митрополит Онуфрий в ответ сказал, что «у нас демократия, и не надо никого заставлять делать что-то против своей совести».

Напомним, 13 ноября экстренный Собор Украинской православной церкви Московского патриархата решил, что касающиеся Украины решения Синода Вселенского патриархата от 11 октября являются недействительными и неканоничными. Иерархи Московского считают, что автокефалия Украине не нужна, поэтому присоединение УПЦ МП к этому процессу невозможно.

Митрополит Симеон был единственным из 83 участников Собора, который не подписал это постановление.

«Укринформ»