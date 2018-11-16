Национальная полиция Украины и СБУ задержали пророссийского боевика «Оплота»

Выявили, что задержанный вступил в незаконное вооруженное формирование «ДНР» в 2014 году и служил под Иловйском.

Служба безопасности совместно с полицией провела операцию, в ходе которой правоохранителям удалось задержать участника незаконных вооруженных формирований из ОРДЛО, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Боевик, служивший под Иловайском, был задержан на КПВВ «Новотроицкое».

«Благодаря успешно проведенной спецоперации контрразведчиками оперативной группы ГУ СБУ был разоблачен 31-летний макеевчанин, который приехал на КПВВ «Новотроицкое» на встречу со знакомым», – отметили в пресс-службе.

По данным правоохранителей, житель временно оккупированной Макеевки занимался подвозом снарядов и боевикам на передовую. За три года в рядах террористов человек сменил несколько военных подразделений – «Оплот», «финансово-экономическая полиция ДНР», «республиканская гвардия».

Следователи Волновашского отдела полиции установили, что мужчина вступил в ряды террористов в сентябре 2014 года. Он был зачислен водителем в бандформирование «Оплот», о роту охраны. В обязанности новобранца с позывным «Шустрый» входило осуществление внутренней охраны банды и обеспечения безопасности стратегических объектов.

В начале 2015 года указанное подразделение получило название «финансово-экономическая полиция ДНР», в составе которой наемник продолжил выполнять функции водителя и занимался перевозкой денежных средств.

«В марте 2015 года «Шустрому» пообещали «повышение» уже в составе «республиканской гвардии» (100 ОМБр «ДНР»). Боевик получил форму и автоматическое оружие и был назначен на должность водителя гранатометного взвода.

Он следил за исправностью военной техники, занимался перевозкой личного состава и боеприпасов. По словам задержанного, участия в боевых действиях он не принимал, однако находился в горячих точках и в июле 2016 получил серьезное ранение Иловайском», – отметили в Нацполиции.

Как установили следователи, в 2017 году мужчина решил прекратить сотрудничество с НВФ. Он добровольно покинул ряды террористов, за что долгое время подвергался преследованиям и угрозам со стороны бывших руководителей бандформирований. Сейчас экс-боевик работает торговым агентом в оккупированном Донецке.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» УК Украины. Санкция статьи – от 3 до 8 лет лишения свободы.

Пресс-служба Нацполиции Украины